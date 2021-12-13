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АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Поєдинки будуть зіграні посеред тижня.

Від 14-го до 16 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

  • Після 16 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (38 балів). На другому місці - "Ліверпуль" (37). На третьому - "Челсі" (36). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (28), п'ятий - "Манчестер Юнайтед" (27).
  • Поєдинки 18-го туру АПЛ відбудуться 18-19 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Вівторок, 14 грудня
21:30 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
21:45 НОРВІЧ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЛІДС
Середа, 15 грудня
21:30 БЕРНЛІ   _:_   ВОТФОРД
21:30 БРАЙТОН   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
21:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   САУТГЕМПТОН
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Четвер, 16 грудня
21:30 ЛЕСТЕР   _:_   ТОТТЕНГЕМ
21:45 ЧЕЛСІ   _:_   ЕВЕРТОН
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   НЬЮКАСЛ
           

Таблиця АПЛ після 16 турів

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