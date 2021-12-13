АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Поєдинки будуть зіграні посеред тижня.
Від 14-го до 16 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
- Після 16 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (38 балів). На другому місці - "Ліверпуль" (37). На третьому - "Челсі" (36). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (28), п'ятий - "Манчестер Юнайтед" (27).
- Поєдинки 18-го туру АПЛ відбудуться 18-19 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Вівторок, 14 грудня
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|21:45
|НОРВІЧ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЛІДС
|Середа, 15 грудня
|21:30
|БЕРНЛІ
|_:_
|ВОТФОРД
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|21:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Четвер, 16 грудня
|21:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|21:45
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|НЬЮКАСЛ