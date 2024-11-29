АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Від 29 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Брайтоном" і "Саутгемптоном".

У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Лестером", "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Вулвергемптоном", а "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє з "Вест Гемом".

Завершиться тур у неділю: "Евертон" Віталія Миколенка зійдеться з "Манчестер Юнайтед", "Челсі" Михайла Мудрика побореться з "Астон Віллою", а в центральному поєдинку туру поточний лідер "Ліверпуль" прийме чинного чемпіона "Манчестер Сіті".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Таблиця АПЛ після 12-го туру

Таблиця АПЛ після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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