АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".
Від 29 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Брайтоном" і "Саутгемптоном".
У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Лестером", "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Вулвергемптоном", а "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє з "Вест Гемом".
Завершиться тур у неділю: "Евертон" Віталія Миколенка зійдеться з "Манчестер Юнайтед", "Челсі" Михайла Мудрика побореться з "Астон Віллою", а в центральному поєдинку туру поточний лідер "Ліверпуль" прийме чинного чемпіона "Манчестер Сіті".
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 29 листопада
|22:00
|БРАЙТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|Субота, 30 листопада
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ІПСВІЧ
|19:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 1 грудня
|15:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЕВЕРТОН
|15:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|15:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 12-го туру
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