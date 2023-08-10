АПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу

У матчі-відкритті нового сезону англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" на виїзді зустрінеться з "Бернлі".

11 – 14 серпня відбудуться матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Новий розіграш елітного дивізіону чемпіонату Англії розпочнеться у п'ятницю виїзним поєдинком чинного чемпіона "Манчестер Сіті" проти новачка АПЛ-2023/24 "Бернлі".

У суботу "Арсенал" без травмованого українця Олександра Зінченка прийматиме "Ноттінгем Форест".

Того ж дня "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Вест Гемом", а "Евертон" іншого оборонця збірної України Віталія Миколенка на власному полі зійдеться з "Фулгемом".

Центральний матч першого туру АПЛ відбудеться в неділю – "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на "Стемфорд Бридж" у Лондоні битиметься з "Ліверпулем".

Завершиться тур у понеділок поєдинком на "Олд Траффорд" між "Манчестер Юнайтед" і "Вулвергемптоном".

Матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 18 – 21 серпня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24

1 ТУР П'ятниця, 11 серпня 22:00 БЕРНЛІ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Субота, 12 серпня 14:30 АРСЕНАЛ _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 БОРНМУТ _:_ ВЕСТ ГЕМ 17:00 БРАЙТОН _:_ ЛУТОН 17:00 ЕВЕРТОН _:_ ФУЛГЕМ 17:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 19:30 НЬЮКАСЛ _:_ АСТОН ВІЛЛА Неділя, 13 серпня 16:00 БРЕНТФОРД _:_ ТОТТЕНГЕМ 18:30 ЧЕЛСІ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ Понеділок, 14 серпня 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН

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