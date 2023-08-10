АПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу

У матчі-відкритті нового сезону англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" на виїзді зустрінеться з "Бернлі".
11 – 14 серпня відбудуться матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Новий розіграш елітного дивізіону чемпіонату Англії розпочнеться у п'ятницю виїзним поєдинком чинного чемпіона "Манчестер Сіті" проти новачка АПЛ-2023/24 "Бернлі".
У суботу "Арсенал" без травмованого українця Олександра Зінченка прийматиме "Ноттінгем Форест".
Того ж дня "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Вест Гемом", а "Евертон" іншого оборонця збірної України Віталія Миколенка на власному полі зійдеться з "Фулгемом".
Центральний матч першого туру АПЛ відбудеться в неділю – "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на "Стемфорд Бридж" у Лондоні битиметься з "Ліверпулем".
Завершиться тур у понеділок поєдинком на "Олд Траффорд" між "Манчестер Юнайтед" і "Вулвергемптоном".
- Матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 18 – 21 серпня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР
|П'ятниця, 11 серпня
|22:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Субота, 12 серпня
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 13 серпня
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|18:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Понеділок, 14 серпня
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
Читайте також:
Драматичний тріумф: "Арсенал" у серії пенальті здолав "Манчестер Сіті" в Суперкубку Англії (відео)
Головний трансфер літа: "Баварія" домовилась із "Тоттенгемом" про перехід Кейна – ЗМІ
Потужним ударом з-за меж штрафного: Мудрик забив дебютний гол за "Челсі" (відео)