АПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу

16-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У поєдинку-відкритті чемпіонату в п'ятницю "Манчестер Юнайтед" прийме "Фулгем".

У суботу "Ліверпуль" завітає в гості до новачка елітного дивізіону "Іпсвіча", "Арсенал" Олександра Зінченка вдома зійдеться з "Вулвергемптоном", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі зіграє проти "Брайтона", а "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді позмагається з "Ноттінгемом".

У неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме "Крістал Пелас", а в центральному матчі туру поборються "Челсі" Михайла Мудрика та "Манчестер Сіті", який є чинним чемпіоном Англії.

Завершиться перший тур у понеділок, коли "Лестер" у своєму першому поєдинку після повернення до АПЛ на домашній арені протистоятиме "Тоттенгему".

Додамо, що матчі другого туру АПЛ заплановано на 24-25 серпня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

1 ТУР П'ятниця, 16 серпня 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ФУЛГЕМ Субота, 17 серпня 14:30 ІПСВІЧ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 ЕВЕРТОН _:_ БРАЙТОН 17:00 НОТТІНГЕМ _:_ БОРНМУТ 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ САУТГЕМПТОН 19:30 ВЕСТ ГЕМ _:_ АСТОН ВІЛЛА Неділя, 18 серпня 16:00 БРЕНТФОРД _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 18:30 ЧЕЛСІ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Понеділок, 19 серпня 22:00 ЛЕСТЕР _:_ ТОТТЕНГЕМ

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