АПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу

Центральним поєдинком туру стане протистояння між "Челсі" та "Манчестер Сіті".
16-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У поєдинку-відкритті чемпіонату в п'ятницю "Манчестер Юнайтед" прийме "Фулгем".
У суботу "Ліверпуль" завітає в гості до новачка елітного дивізіону "Іпсвіча", "Арсенал" Олександра Зінченка вдома зійдеться з "Вулвергемптоном", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі зіграє проти "Брайтона", а "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді позмагається з "Ноттінгемом".
У неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме "Крістал Пелас", а в центральному матчі туру поборються "Челсі" Михайла Мудрика та "Манчестер Сіті", який є чинним чемпіоном Англії.
Завершиться перший тур у понеділок, коли "Лестер" у своєму першому поєдинку після повернення до АПЛ на домашній арені протистоятиме "Тоттенгему".
Додамо, що матчі другого туру АПЛ заплановано на 24-25 серпня.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР
|П'ятниця, 16 серпня
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ФУЛГЕМ
|Субота, 17 серпня
|14:30
|ІПСВІЧ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 18 серпня
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|18:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Понеділок, 19 серпня
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
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