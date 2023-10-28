АПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

27–29 жовтня відбудуться матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочалася у п'ятницю: лідер чемпіонату "Тоттенгем" на виїзді здолав "Крістал Пелас".

У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Брентфорд" ще одного нашого співвітчизника Єгора Ярмолюка.

Своєю чергою "Арсенал" Олександра Зінченка вдома зіграє проти "Шеффілд Юнайтед", а "Борнмут" Іллі Забарного на власному полі зійдеться з "Бернлі".

В неділю "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка в гостях протистоятиме "Вест Гему", "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем", а в центральному поєдинку туру на "Олд Траффорд" сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті".

Після 9-го туру таблицю АПЛ очолює "Тоттенгем" (23 очки). Далі розташувалися "Арсенал" і "Манчестер Сіті" (по 21 балу). На четвертому місці – "Ліверпуль" (20 пунктів).

Матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 4 – 6 листопада.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 9-го туру

Таблиця АПЛ після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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