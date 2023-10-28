АПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Центральним поєдинком туру стане дербі Манчестера.
27–29 жовтня відбудуться матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочалася у п'ятницю: лідер чемпіонату "Тоттенгем" на виїзді здолав "Крістал Пелас".
У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Брентфорд" ще одного нашого співвітчизника Єгора Ярмолюка.
Своєю чергою "Арсенал" Олександра Зінченка вдома зіграє проти "Шеффілд Юнайтед", а "Борнмут" Іллі Забарного на власному полі зійдеться з "Бернлі".
В неділю "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка в гостях протистоятиме "Вест Гему", "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем", а в центральному поєдинку туру на "Олд Траффорд" сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті".
- Після 9-го туру таблицю АПЛ очолює "Тоттенгем" (23 очки). Далі розташувалися "Арсенал" і "Манчестер Сіті" (по 21 балу). На четвертому місці – "Ліверпуль" (20 пунктів).
- Матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 4 – 6 листопада.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 27 жовтня
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|1:2
|ТОТТЕНГЕМ
|Субота, 28 жовтня
|14:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БЕРНЛІ
|19:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 29 жовтня
|15:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЛУТОН
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ФУЛГЕМ
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 9-го туру
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