АПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру позмагаються "Манчестер Юнайтед" та "Челсі".

2-4 листопада відбудуться матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Ньюкасла".

Того ж дня "Борнмут" Іллі Забарного прийме чинного чемпіона та поточного лідера турнірної таблиці "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" вдома зустрінеться з "Брайтоном", а "Евертон" Віталія Миколенка завітає у гості до "Саутгемптона".

У неділю "Тоттенгем" на своєму полі зійдеться з "Астон Віллою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур у понеділок, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка гостюватиме у "Фулгема".

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Таблиця АПЛ після 9-го туру

Таблиця АПЛ після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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