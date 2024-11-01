АПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру позмагаються "Манчестер Юнайтед" та "Челсі".
2-4 листопада відбудуться матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Ньюкасла".
Того ж дня "Борнмут" Іллі Забарного прийме чинного чемпіона та поточного лідера турнірної таблиці "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" вдома зустрінеться з "Брайтоном", а "Евертон" Віталія Миколенка завітає у гості до "Саутгемптона".
У неділю "Тоттенгем" на своєму полі зійдеться з "Астон Віллою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" Михайла Мудрика.
Завершиться тур у понеділок, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка гостюватиме у "Фулгема".
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Субота, 2 листопада
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН
|19:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|Неділя, 3 листопада
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Понеділок, 4 листопада
|22:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
Таблиця АПЛ після 9-го туру
Читайте також:
"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення нового головного тренера
Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця