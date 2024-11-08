АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом".
9-10 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Борнмутом" Іллі Забарного, "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Вест Гему", "Манчестер Сіті" зійдеться з "Брайтоном", а "Ліверпуль" прийме "Астон Віллу".
В неділю "Манчестер Юнайтед" позмагається з "Лестером", "Ноттінгем" зустрінеться з "Ньюкаслом", "Тоттенгем" побореться з "Іпсвічем", а в центральному поєдинку туру "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Субота, 9 листопада
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 10 листопада
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ІПСВІЧ
|18:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 10-го туру
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