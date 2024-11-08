АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом".

9-10 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Борнмутом" Іллі Забарного, "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Вест Гему", "Манчестер Сіті" зійдеться з "Брайтоном", а "Ліверпуль" прийме "Астон Віллу".

В неділю "Манчестер Юнайтед" позмагається з "Лестером", "Ноттінгем" зустрінеться з "Ньюкаслом", "Тоттенгем" побореться з "Іпсвічем", а в центральному поєдинку туру "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.

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Таблиця АПЛ після 10-го туру

Таблиця АПЛ після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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