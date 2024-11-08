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АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Михайло Мудрик, "Арсенал" – "Челсі" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком туру стане лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом".

9-10 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Борнмутом" Іллі Забарного, "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Вест Гему", "Манчестер Сіті" зійдеться з "Брайтоном", а "Ліверпуль" прийме "Астон Віллу".

В неділю "Манчестер Юнайтед" позмагається з "Лестером", "Ноттінгем" зустрінеться з "Ньюкаслом", "Тоттенгем" побореться з "Іпсвічем", а в центральному поєдинку туру "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Субота, 9 листопада
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   БОРНМУТ
17:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ФУЛГЕМ
19:30 БРАЙТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Неділя, 10 листопада
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 НОТТІНГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ІПСВІЧ
18:30 ЧЕЛСІ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 10-го туру

Таблиця АПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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