Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
41
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Челсі" – "Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

Центральним у цьому турі стане поєдинок між "Челсі" та "Манчестер Сіті".

11 – 12 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Тоттенгем" зіграє проти "Вулвергемптона", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" позмагається з "Лутоном", а "Борнмут" Іллі Забарного поміряється силами з "Ньюкаслом".

На неділю заплановано ще п'ять матчів, зокрема "Ліверпуль" прийматиме "Брентфорд" Єгора Ярмолюка, а в центральному поєдинку туру зійдуться "Челсі" Михайла Мудрика та "Манчестер Сіті".

Додамо, що матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 11-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (27 очок). На другому місці – "Тоттенгем" (26). Далі розташувалися "Ліверпуль" та "Арсенал" (по 24).
  • Матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 25 – 27 листопада.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Субота, 11 листопада
14:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   БЕРНЛІ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛУТОН
19:30 БОРНМУТ   _:_   НЬЮКАСЛ
Неділя, 12 листопада
16:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ФУЛГЕМ
16:00 БРАЙТОН   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   НОТТІНГЕМ
16:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БРЕНТФОРД
18:30 ЧЕЛСІ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 11-го туру

Таблиця АПЛ після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
41
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація