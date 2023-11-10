АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Центральним у цьому турі стане поєдинок між "Челсі" та "Манчестер Сіті".

11 – 12 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Тоттенгем" зіграє проти "Вулвергемптона", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" позмагається з "Лутоном", а "Борнмут" Іллі Забарного поміряється силами з "Ньюкаслом".

На неділю заплановано ще п'ять матчів, зокрема "Ліверпуль" прийматиме "Брентфорд" Єгора Ярмолюка, а в центральному поєдинку туру зійдуться "Челсі" Михайла Мудрика та "Манчестер Сіті".

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Після 11-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (27 очок). На другому місці – "Тоттенгем" (26). Далі розташувалися "Ліверпуль" та "Арсенал" (по 24).

Матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 25 – 27 листопада.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 11-го туру

Таблиця АПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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