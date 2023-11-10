АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Центральним у цьому турі стане поєдинок між "Челсі" та "Манчестер Сіті".
11 – 12 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Тоттенгем" зіграє проти "Вулвергемптона", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" позмагається з "Лутоном", а "Борнмут" Іллі Забарного поміряється силами з "Ньюкаслом".
На неділю заплановано ще п'ять матчів, зокрема "Ліверпуль" прийматиме "Брентфорд" Єгора Ярмолюка, а в центральному поєдинку туру зійдуться "Челсі" Михайла Мудрика та "Манчестер Сіті".
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- Після 11-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (27 очок). На другому місці – "Тоттенгем" (26). Далі розташувалися "Ліверпуль" та "Арсенал" (по 24).
- Матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 25 – 27 листопада.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Субота, 11 листопада
|14:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 12 листопада
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ФУЛГЕМ
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|18:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 11-го туру
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