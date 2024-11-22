АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийме "Тоттенгем".
23-25 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Челсі" Михайла Мудрика зійдеться з "Лестером", "Арсенал" Олександра Зінченка зустрінеться з "Ноттінгемом", "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Брайтону", "Евертон" Віталія Миколенка позмагається з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийме "Тоттенгем".
В неділю поточний лідер чемпіонату "Ліверпуль" завітає у гості до "Саутгемптона", а "Манчестер Юнайтед" зіграє проти новачка елітного дивізіону "Іпсвіча".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Ньюкаслом" і "Вест Гемом".
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Субота, 23 листопада
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Неділя, 24 листопада
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|18:30
|ІПСВІЧ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 25 листопада
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 11-го туру
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