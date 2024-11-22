АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

23-25 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Челсі" Михайла Мудрика зійдеться з "Лестером", "Арсенал" Олександра Зінченка зустрінеться з "Ноттінгемом", "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Брайтону", "Евертон" Віталія Миколенка позмагається з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийме "Тоттенгем".

В неділю поточний лідер чемпіонату "Ліверпуль" завітає у гості до "Саутгемптона", а "Манчестер Юнайтед" зіграє проти новачка елітного дивізіону "Іпсвіча".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Ньюкаслом" і "Вест Гемом".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Таблиця АПЛ після 11-го туру

Таблиця АПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця