Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийме "Тоттенгем".

23-25 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Челсі" Михайла Мудрика зійдеться з "Лестером", "Арсенал" Олександра Зінченка зустрінеться з "Ноттінгемом", "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Брайтону", "Евертон" Віталія Миколенка позмагається з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийме "Тоттенгем".

В неділю поточний лідер чемпіонату "Ліверпуль" завітає у гості до "Саутгемптона", а "Манчестер Юнайтед" зіграє проти новачка елітного дивізіону "Іпсвіча".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Ньюкаслом" і "Вест Гемом".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Субота, 23 листопада
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 БОРНМУТ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
19:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
Неділя, 24 листопада
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
18:30 ІПСВІЧ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 25 листопада
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 11-го туру

Таблиця АПЛ після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Наступна публікація