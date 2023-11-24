АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Центральним поєдинком туру стане дуель "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля".
25 – 27 листопада відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу центральним поєдинком, в якому "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль".
Цього ж дня "Челсі" Михайла Мудрика зустрінеться з "Ньюкаслом", "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Шеффілд Юнайтед", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє проти "Арсенала" Олександра Зінченка.
У неділю "Тоттенгем" зійдеться з "Астон Віллою", а "Евертон" Віталія Миколенка поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".
Завершиться тур у понеділок поєдинком "Фулгема" проти "Вулвергемптона".
Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб подасть апеляцію.
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- Після 12-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (28 очок). Далі розташувалися "Ліверпуль" та "Арсенал" (по 27 балів). На четвертому місці – "Тоттенгем" (26 пунктів).
- Матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 2 – 3 грудня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Субота, 25 листопада
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 26 листопада
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 27 листопада
|22:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
Таблиця АПЛ після 12-го туру
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