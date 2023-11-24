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АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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186
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Юрген Клопп і Хосеп Гвардіола / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком туру стане дуель "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля".

25 – 27 листопада відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу центральним поєдинком, в якому "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль".

Цього ж дня "Челсі" Михайла Мудрика зустрінеться з "Ньюкаслом", "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Шеффілд Юнайтед", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє проти "Арсенала" Олександра Зінченка.

У неділю "Тоттенгем" зійдеться з "Астон Віллою", а "Евертон" Віталія Миколенка поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у понеділок поєдинком "Фулгема" проти "Вулвергемптона".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб подасть апеляцію.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 12-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (28 очок). Далі розташувалися "Ліверпуль" та "Арсенал" (по 27 балів). На четвертому місці – "Тоттенгем" (26 пунктів).
  • Матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 2 – 3 грудня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Субота, 25 листопада
14:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 БЕРНЛІ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ЛУТОН   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   БОРНМУТ
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 26 листопада
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 ЕВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 27 листопада
22:00 ФУЛГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН

Таблиця АПЛ після 12-го туру

Таблиця АПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
186
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