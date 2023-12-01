АПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" зіграє проти "Тоттенгема".
2 – 3 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Вулвергемптон", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Лутоном", а "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Ноттінгема".
Також цього дня поміряються силами "Ньюкасл" і "Манчестер Юнайтед".
У неділю "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі зійдеться з "Астон Віллою", а "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Брайтон".
Крім того, "Ліверпуль" удома протистоятиме "Фулгему", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Тоттенгем".
Варто зазначити, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб оскаржуватиме це покарання.
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- Після 13-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (30 очок). На другому місці – "Манчестер Сіті" (29 пунктів). Далі розташувалися "Ліверпуль" і "Астон Вілла" (по 28 балів).
- Матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 5 – 7 грудня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Субота, 2 грудня
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 3 грудня
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
Таблиця АПЛ після 13-го туру
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