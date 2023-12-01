АПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" зіграє проти "Тоттенгема".

2 – 3 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Вулвергемптон", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Лутоном", а "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Ноттінгема".

Також цього дня поміряються силами "Ньюкасл" і "Манчестер Юнайтед".

У неділю "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі зійдеться з "Астон Віллою", а "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Брайтон".

Крім того, "Ліверпуль" удома протистоятиме "Фулгему", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Тоттенгем".

Варто зазначити, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб оскаржуватиме це покарання.

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Після 13-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (30 очок). На другому місці – "Манчестер Сіті" (29 пунктів). Далі розташувалися "Ліверпуль" і "Астон Вілла" (по 28 балів).

Матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 5 – 7 грудня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 13-го туру

Таблиця АПЛ після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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