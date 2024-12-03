АПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Манчестер Юнайтед".
3-5 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у вівторок іграми "Іпсвіч" – "Крістал Пелас" і "Лестер" – "Вест Гем".
У середу "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Вулвергемптоном", "Манчестер Сіті" прийме "Ноттінгем", лідер чемпіонату "Ліверпуль" завітає у гості до "Ньюкасла", "Челсі" Михайла Мудрика позмагається із "Саутгемптоном", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зійдеться з "Астон Віллою".
Того ж дня в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Манчестер Юнайтед".
Завершиться тур у четвер, коли "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі протистоятиме "Тоттенгему".
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вівторок, 3 грудня
|21:30
|ІПСВІЧ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|22:15
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Середа, 4 грудня
|21:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|21:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|21:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|22:15
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:15
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Четвер, 5 грудня
|21:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|22:15
|БОРНМУТ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
Таблиця АПЛ після 13-го туру
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