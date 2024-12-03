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АПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Арсенал" і "Манчестер Юнайтед" зійдуться в центральному матчі 14-го туру АПЛ / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

3-5 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у вівторок іграми "Іпсвіч" – "Крістал Пелас" і "Лестер" – "Вест Гем".

У середу "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Вулвергемптоном", "Манчестер Сіті" прийме "Ноттінгем", лідер чемпіонату "Ліверпуль" завітає у гості до "Ньюкасла", "Челсі" Михайла Мудрика позмагається із "Саутгемптоном", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зійдеться з "Астон Віллою".

Того ж дня в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у четвер, коли "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі протистоятиме "Тоттенгему".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вівторок, 3 грудня
21:30 ІПСВІЧ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
22:15 ЛЕСТЕР   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Середа, 4 грудня
21:30 ЕВЕРТОН   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
21:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   НОТТІНГЕМ
21:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
21:30 САУТГЕМПТОН   _:_   ЧЕЛСІ
22:15 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:15 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БРЕНТФОРД
Четвер, 5 грудня
21:30 ФУЛГЕМ   _:_   БРАЙТОН
22:15 БОРНМУТ   _:_   ТОТТЕНГЕМ

Таблиця АПЛ після 13-го туру

Таблиця АПЛ після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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