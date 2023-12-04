АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Челсі" Михайла Мудрика.
5 – 7 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У вівторок, 5 грудня, "Арсенал" Олександра Зінченка приїде в гості до "Лутона".
У середу, 6 грудня, "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє з "Брайтоном", "Борнмут" Іллі Забарного на чужому полі зійдеться з "Крістал Пелас", а "Челсі" Михайла Мудрика проведе гостьовий поєдинок проти "Манчестер Юнайтед".
Також цього дня "Ліверпуль" гостюватиме у "Шеффілд Юнайтед", а чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді зустрінеться з Астон Віллою".
Завершиться тур у четвер, 7 грудня: "Евертон" Віталія Миколенка вдома поміряється силами з "Ньюкаслом", а "Тоттенгем" і "Вест Гем" визначатимуть сильнішого в лондонському дербі.
Варто зазначити, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб оскаржуватиме це покарання.
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- Після 14-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (33 очки). На другому місці – "Ліверпуль" (31 бал). Третім йде "Манчестер Сіті" (30 пунктів). Четвертою розташувалася "Астон Вілла" (29 очок).
- Матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 9 – 10 грудня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Вівторок, 5 грудня
|21:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БЕРНЛІ
|22:15
|ЛУТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Середа, 6 грудня
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|21:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|БОРНМУТ
|21:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|21:30
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:15
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Четвер, 7 грудня
|21:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|22:15
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 14-го туру
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