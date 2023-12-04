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АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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81
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Михайло Мудрик, "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Челсі" Михайла Мудрика.

5 – 7 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У вівторок, 5 грудня, "Арсенал" Олександра Зінченка приїде в гості до "Лутона".

У середу, 6 грудня, "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє з "Брайтоном", "Борнмут" Іллі Забарного на чужому полі зійдеться з "Крістал Пелас", а "Челсі" Михайла Мудрика проведе гостьовий поєдинок проти "Манчестер Юнайтед".

Також цього дня "Ліверпуль" гостюватиме у "Шеффілд Юнайтед", а чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді зустрінеться з Астон Віллою".

Завершиться тур у четвер, 7 грудня: "Евертон" Віталія Миколенка вдома поміряється силами з "Ньюкаслом", а "Тоттенгем" і "Вест Гем" визначатимуть сильнішого в лондонському дербі.

Варто зазначити, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб оскаржуватиме це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 14-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (33 очки). На другому місці – "Ліверпуль" (31 бал). Третім йде "Манчестер Сіті" (30 пунктів). Четвертою розташувалася "Астон Вілла" (29 очок).
  • Матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 9 – 10 грудня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Вівторок, 5 грудня
21:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   БЕРНЛІ
22:15 ЛУТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Середа, 6 грудня
21:30 БРАЙТОН   _:_   БРЕНТФОРД
21:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   БОРНМУТ
21:30 ФУЛГЕМ   _:_   НОТТІНГЕМ
21:30 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
22:15 АСТОН ВІЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:15 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЧЕЛСІ
Четвер, 7 грудня
21:30 ЕВЕРТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
22:15 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 14-го туру

Таблиця АПЛ після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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