АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

5 – 7 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У вівторок, 5 грудня, "Арсенал" Олександра Зінченка приїде в гості до "Лутона".

У середу, 6 грудня, "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє з "Брайтоном", "Борнмут" Іллі Забарного на чужому полі зійдеться з "Крістал Пелас", а "Челсі" Михайла Мудрика проведе гостьовий поєдинок проти "Манчестер Юнайтед".

Також цього дня "Ліверпуль" гостюватиме у "Шеффілд Юнайтед", а чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді зустрінеться з Астон Віллою".

Завершиться тур у четвер, 7 грудня: "Евертон" Віталія Миколенка вдома поміряється силами з "Ньюкаслом", а "Тоттенгем" і "Вест Гем" визначатимуть сильнішого в лондонському дербі.

Варто зазначити, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб оскаржуватиме це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 14-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (33 очки). На другому місці – "Ліверпуль" (31 бал). Третім йде "Манчестер Сіті" (30 пунктів). Четвертою розташувалася "Астон Вілла" (29 очок).

Матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 9 – 10 грудня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 14-го туру

Таблиця АПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Голанд скипів від люті через скандальне рішення арбітра в матчі "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем" (відео)

Мудрик заробив пенальті та допоміг "Челсі" в меншості здолати команду екстренера "Шахтаря" (відео)

Треш у чемпіонаті Португалії: арбітр не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його (відео)