АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Тоттенгем" і "Челсі".

7-9 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу лідер чемпіонату "Ліверпуль" зіграє з "Евертоном" Віталія Миколенка, "Астон Вілла" прийме "Саутгемптон", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка позмагається з "Ньюкаслом", "Манчестер Сіті" протистоятиме "Крістал Пелас", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Ноттінгемом".

В неділю "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Іпсвічем", "Лестер" побореться з "Брайтоном", "Арсенал" Олександра Зінченка спробує здолати "Фулгем", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Тоттенгем" і "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур у понеділок матчем "Вест Гем" – "Вулвергемптон".

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Таблиця АПЛ після 14-го туру

Таблиця АПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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