АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Тоттенгем" і "Челсі".
7-9 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу лідер чемпіонату "Ліверпуль" зіграє з "Евертоном" Віталія Миколенка, "Астон Вілла" прийме "Саутгемптон", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка позмагається з "Ньюкаслом", "Манчестер Сіті" протистоятиме "Крістал Пелас", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Ноттінгемом".
В неділю "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Іпсвічем", "Лестер" побореться з "Брайтоном", "Арсенал" Олександра Зінченка спробує здолати "Фулгем", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Тоттенгем" і "Челсі" Михайла Мудрика.
Завершиться тур у понеділок матчем "Вест Гем" – "Вулвергемптон".
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Субота, 7 грудня
|14:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|Неділя, 8 грудня
|16:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Понеділок, 9 грудня
|22:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
Таблиця АПЛ після 14-го туру
Читайте також:
Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця