АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Арсенал" Олександра Зінченка зустрінеться з "Астон Віллою".
9 – 10 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Ліверпуль" на виїзді протистоятиме "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" прийме "Борнмут" Іллі Забарного, а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Шеффілд Юнайтед".
Цього ж дня у центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка на чужому полі зійдеться з "Астон Віллою", яка нещодавно перемогла "Манчестер Сіті".
У неділю "Евертон" Віталія Миколенка вдома позмагається проти "Челсі" Михайла Мудрика, "Манчестер Сіті" гостюватиме у "Лутона", а "Тоттенгем" прийме "Ньюкасл".
Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 15-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (36 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (34). Третьою йде "Астон Вілла" (32). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (30).
- Матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 15 – 17 грудня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Субота, 9 грудня
|14:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 10 грудня
|16:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|16:00
|ЛУТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|16:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблиця АПЛ після 15-го туру
Читайте також:
Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця