АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Арсенал" Олександра Зінченка зустрінеться з "Астон Віллою".

9 – 10 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Ліверпуль" на виїзді протистоятиме "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" прийме "Борнмут" Іллі Забарного, а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Шеффілд Юнайтед".

Цього ж дня у центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка на чужому полі зійдеться з "Астон Віллою", яка нещодавно перемогла "Манчестер Сіті".

У неділю "Евертон" Віталія Миколенка вдома позмагається проти "Челсі" Михайла Мудрика, "Манчестер Сіті" гостюватиме у "Лутона", а "Тоттенгем" прийме "Ньюкасл".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

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Після 15-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (36 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (34). Третьою йде "Астон Вілла" (32). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (30).

Матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 15 – 17 грудня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 15-го туру

Таблиця АПЛ після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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