АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

14-16 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє з "Евертоном" Віталія Миколенка, лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Фулгем", а "Ноттінгем" позмагається з "Астон Віллою".

В неділю у центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем" зійдеться із "Саутгемптоном", а "Челсі" Михайла Мудрика протистоятиме "Брентфорду" Єгора Ярмолюка.

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Борнмут" Іллі Забарного поміряється силами з "Вест Гемом".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 15-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (35 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (31 бал). Третім йде "Арсенал" (29 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (27 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

16 ТУР Субота, 14 грудня 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ЕВЕРТОН 17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ ІПСВІЧ 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ФУЛГЕМ 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ ЛЕСТЕР 19:30 НОТТІНГЕМ _:_ АСТОН ВІЛЛА Неділя, 15 грудня 16:00 БРАЙТОН _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:00 САУТГЕМПТОН _:_ ТОТТЕНГЕМ 21:00 ЧЕЛСІ _:_ БРЕНТФОРД Понеділок, 16 грудня 22:00 БОРНМУТ _:_ ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 15-го туру

Таблиця АПЛ після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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