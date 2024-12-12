АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед".
14-16 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє з "Евертоном" Віталія Миколенка, лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Фулгем", а "Ноттінгем" позмагається з "Астон Віллою".
В неділю у центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем" зійдеться із "Саутгемптоном", а "Челсі" Михайла Мудрика протистоятиме "Брентфорду" Єгора Ярмолюка.
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Борнмут" Іллі Забарного поміряється силами з "Вест Гемом".
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За підсумками 15-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (35 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (31 бал). Третім йде "Арсенал" (29 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (27 очок).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
16 ТУР
|Субота, 14 грудня
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 15 грудня
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|21:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|21:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Понеділок, 16 грудня
|22:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 15-го туру
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