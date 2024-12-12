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АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

14-16 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє з "Евертоном" Віталія Миколенка, лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Фулгем", а "Ноттінгем" позмагається з "Астон Віллою".

В неділю у центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем" зійдеться із "Саутгемптоном", а "Челсі" Михайла Мудрика протистоятиме "Брентфорду" Єгора Ярмолюка.

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Борнмут" Іллі Забарного поміряється силами з "Вест Гемом".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 15-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (35 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (31 бал). Третім йде "Арсенал" (29 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (27 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
16 ТУР
Субота, 14 грудня
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ІПСВІЧ
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛЕСТЕР
19:30 НОТТІНГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Неділя, 15 грудня
16:00 БРАЙТОН   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
21:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
21:00 ЧЕЛСІ   _:_   БРЕНТФОРД
Понеділок, 16 грудня
22:00 БОРНМУТ   _:_   ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 15-го туру

Таблиця АПЛ після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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