АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Юнайтед".
15 – 17 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Тоттенгем" завітає в гості до "Ноттінгема".
У суботу "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Лутон", "Манчестер Сіті" вдома зустрінеться з "Крістал Пелас", "Челсі" Михайла Мудрика на своєму полі зіграє проти "Шеффілд Юнайтед", а "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді позмагається з "Бернлі".
У неділю "Арсенал" Олександра Зінченка на домашній арені зійдеться з "Брайтоном", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме "Астон Віллу", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед".
Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.
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- Після 16-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (37 очок). На другому місці – "Арсенал" (36). Третьою йде "Астон Вілла" (35). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (33).
- Матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 21 – 24 грудня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 15 грудня
|22:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Субота, 16 грудня
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|19:30
|БЕРНЛІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|Неділя, 17 грудня
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 16-го туру
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