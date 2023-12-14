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АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Ліверпуль" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

15 – 17 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Тоттенгем" завітає в гості до "Ноттінгема".

У суботу "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Лутон", "Манчестер Сіті" вдома зустрінеться з "Крістал Пелас", "Челсі" Михайла Мудрика на своєму полі зіграє проти "Шеффілд Юнайтед", а "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді позмагається з "Бернлі".

У неділю "Арсенал" Олександра Зінченка на домашній арені зійдеться з "Брайтоном", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме "Астон Віллу", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 16-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (37 очок). На другому місці – "Арсенал" (36). Третьою йде "Астон Вілла" (35). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (33).
  • Матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 21 – 24 грудня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 15 грудня
22:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
Субота, 16 грудня
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЛУТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
19:30 БЕРНЛІ   _:_   ЕВЕРТОН
Неділя, 17 грудня
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   БРАЙТОН
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВІЛЛА
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
18:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 16-го туру

Таблиця АПЛ після 16-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
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