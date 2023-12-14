АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

15 – 17 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Тоттенгем" завітає в гості до "Ноттінгема".

У суботу "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Лутон", "Манчестер Сіті" вдома зустрінеться з "Крістал Пелас", "Челсі" Михайла Мудрика на своєму полі зіграє проти "Шеффілд Юнайтед", а "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді позмагається з "Бернлі".

У неділю "Арсенал" Олександра Зінченка на домашній арені зійдеться з "Брайтоном", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме "Астон Віллу", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 16-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (37 очок). На другому місці – "Арсенал" (36). Третьою йде "Астон Вілла" (35). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (33).

Матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 21 – 24 грудня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 16-го туру

Таблиця АПЛ після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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