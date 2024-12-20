АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Ліверпуль" приїде в гості до "Тоттенгема".

21-22 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу чинний чемпіон "Манчестер Сіті" зійдеться з "Астон Віллою", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Ноттінгем", а "Арсенал" Олександра Зінченка спробує обіграти "Крістал Пелас".

В неділю "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

Того ж дня "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Манчестер Юнайтед", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Ліверпуль" приїде в гості до "Тоттенгема".

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За підсумками 16-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (36 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (34 бали). Третім йде "Арсенал" (30 пунктів). Топ-4 замикає "Ноттінгем" (28 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

17 ТУР Субота, 21 грудня 14:30 АСТОН ВІЛЛА _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ БРАЙТОН 17:00 ІПСВІЧ _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ АРСЕНАЛ Неділя, 22 грудня 16:00 ЕВЕРТОН _:_ ЧЕЛСІ 16:00 ЛЕСТЕР _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БОРНМУТ 16:00 ФУЛГЕМ _:_ САУТГЕМПТОН 18:30 ТОТТЕНГЕМ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 16-го туру

Таблиця АПЛ після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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