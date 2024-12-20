АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Ліверпуль" приїде в гості до "Тоттенгема".
21-22 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу чинний чемпіон "Манчестер Сіті" зійдеться з "Астон Віллою", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Ноттінгем", а "Арсенал" Олександра Зінченка спробує обіграти "Крістал Пелас".
В неділю "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.
Того ж дня "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Манчестер Юнайтед", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Ліверпуль" приїде в гості до "Тоттенгема".
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За підсумками 16-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (36 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (34 бали). Третім йде "Арсенал" (30 пунктів). Топ-4 замикає "Ноттінгем" (28 очок).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
17 ТУР
|Субота, 21 грудня
|14:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 22 грудня
|16:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|16:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 16-го туру
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