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АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Тоттенгем" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Ліверпуль" приїде в гості до "Тоттенгема".

21-22 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу чинний чемпіон "Манчестер Сіті" зійдеться з "Астон Віллою", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Ноттінгем", а "Арсенал" Олександра Зінченка спробує обіграти "Крістал Пелас".

В неділю "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

Того ж дня "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Манчестер Юнайтед", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Ліверпуль" приїде в гості до "Тоттенгема".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 16-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (36 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (34 бали). Третім йде "Арсенал" (30 пунктів). Топ-4 замикає "Ноттінгем" (28 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
17 ТУР
Субота, 21 грудня
14:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ІПСВІЧ   _:_   НЬЮКАСЛ
19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 22 грудня
16:00 ЕВЕРТОН   _:_   ЧЕЛСІ
16:00 ЛЕСТЕР   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БОРНМУТ
16:00 ФУЛГЕМ   _:_   САУТГЕМПТОН
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 16-го туру

Таблиця АПЛ після 16-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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