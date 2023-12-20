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АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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274
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АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Олександр Зінченко, "Ліверпуль" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал".

21 – 24 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у четвер поєдинком "Крістал Пелас" – "Брайтон". У п'ятницю "Астон Вілла" на своєму полі зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед".

У суботу "Манчестер Юнайтед" гостюватиме у "Вест Гема", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зіграє з "Ноттінгемом", "Тоттенгем" прийме "Евертон" Віталія Миколенка, а в центральному поєдинку туру "Ліверпуль" на своєму полі зійдеться з "Арсеналом" Олександра Зінченка.

На неділю винесено єдиний матч: "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді поміряється силами з "Вулвергемптоном".

Додамо, що поєдинок "Брентфорда" Єгора Ярмолюка проти "Манчестер Сіті" перенесено через участь команди Хосепа Гвардіоли у Клубному чемпіонаті світу, який від 12 до 22 грудня відбувається у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 17-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (39 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (38), який випереджає "Астон Віллу" (38) за додатковими показниками. Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (34).
  • Матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 26 – 28 грудня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Четвер, 21 грудня
22:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   БРАЙТОН
П'ятниця, 22 грудня
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
Субота, 23 грудня
14:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 ЛУТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   БЕРНЛІ
19:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 24 грудня
15:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЧЕЛСІ
Перенесено
  МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БРЕНТФОРД

Таблиця АПЛ після 17-го туру

Таблиця АПЛ після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
274
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