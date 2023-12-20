АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал".
21 – 24 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у четвер поєдинком "Крістал Пелас" – "Брайтон". У п'ятницю "Астон Вілла" на своєму полі зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед".
У суботу "Манчестер Юнайтед" гостюватиме у "Вест Гема", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зіграє з "Ноттінгемом", "Тоттенгем" прийме "Евертон" Віталія Миколенка, а в центральному поєдинку туру "Ліверпуль" на своєму полі зійдеться з "Арсеналом" Олександра Зінченка.
На неділю винесено єдиний матч: "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді поміряється силами з "Вулвергемптоном".
Додамо, що поєдинок "Брентфорда" Єгора Ярмолюка проти "Манчестер Сіті" перенесено через участь команди Хосепа Гвардіоли у Клубному чемпіонаті світу, який від 12 до 22 грудня відбувається у Саудівській Аравії.
Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.
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- Після 17-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (39 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (38), який випереджає "Астон Віллу" (38) за додатковими показниками. Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (34).
- Матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 26 – 28 грудня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|Четвер, 21 грудня
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|БРАЙТОН
|П'ятниця, 22 грудня
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|Субота, 23 грудня
|14:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БЕРНЛІ
|19:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 24 грудня
|15:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Перенесено
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
Таблиця АПЛ після 17-го туру
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