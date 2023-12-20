АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

21 – 24 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у четвер поєдинком "Крістал Пелас" – "Брайтон". У п'ятницю "Астон Вілла" на своєму полі зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед".

У суботу "Манчестер Юнайтед" гостюватиме у "Вест Гема", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зіграє з "Ноттінгемом", "Тоттенгем" прийме "Евертон" Віталія Миколенка, а в центральному поєдинку туру "Ліверпуль" на своєму полі зійдеться з "Арсеналом" Олександра Зінченка.

На неділю винесено єдиний матч: "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді поміряється силами з "Вулвергемптоном".

Додамо, що поєдинок "Брентфорда" Єгора Ярмолюка проти "Манчестер Сіті" перенесено через участь команди Хосепа Гвардіоли у Клубному чемпіонаті світу, який від 12 до 22 грудня відбувається у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 17-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (39 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (38), який випереджає "Астон Віллу" (38) за додатковими показниками. Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (34).

Матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 26 – 28 грудня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 17-го туру

Таблиця АПЛ після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Схопив суперника за горло: Мудрик емоційно заступився за одноклубника в матчі Кубка ліги (відео)

Мудрик прокоментував свій гол у ворота "Ньюкасла" та вихід до півфіналу Кубка англійської ліги

Гол Мудрика у компенсований час врятував "Челсі" від вильоту з Кубка англійської ліги (відео)