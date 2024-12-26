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АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Уболівальник "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

Boxing Day принесе шанувальникам англійського футболу чимало цікавих поєдинків.

26-27 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Вони будуть зіграні у Boxing Day – святковий період одразу після Різдва.

У четвер "Манчестер Сіті" прийме "Евертон" Віталія Миколенка, "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Крістал Пелас", "Тоттенгем" завітає в гості до "Ноттінгема", а "Ньюкасл" позмагається з "Астон Віллою".

Того ж дня "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, зустрінеться з "Фулгемом".

Своєю чергою, "Манчестер Юнайтед" зійдеться з "Вулвергемптоном", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийматиме "Лестер".

У п'ятницю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка гостюватиме у "Брайтона", а "Арсенал" Олександра Зінченка проведе поєдинок з "Іпсвічем".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 17-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (39 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (35 балів). Третім йде "Арсенал" (33 пункти). Топ-4 сенсаційно замикає "Ноттінгем" (31 очко).

Чинний чемпіон "Манчестер Сіті" програв шість із восьми останніх матчів в АПЛ і наразі розташовується лише на сьомій позиції, маючи у своєму активі 27 очок.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
18 ТУР
Четвер, 26 грудня
14:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   ФУЛГЕМ
19:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЛЕСТЕР
П'ятниця, 27 грудня
21:30 БРАЙТОН   _:_   БРЕНТФОРД
22:15 АРСЕНАЛ   _:_   ІПСВІЧ

Таблиця АПЛ після 17-го туру

Таблиця АПЛ після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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