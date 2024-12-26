АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Boxing Day принесе шанувальникам англійського футболу чимало цікавих поєдинків.
26-27 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Вони будуть зіграні у Boxing Day – святковий період одразу після Різдва.
У четвер "Манчестер Сіті" прийме "Евертон" Віталія Миколенка, "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Крістал Пелас", "Тоттенгем" завітає в гості до "Ноттінгема", а "Ньюкасл" позмагається з "Астон Віллою".
Того ж дня "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, зустрінеться з "Фулгемом".
Своєю чергою, "Манчестер Юнайтед" зійдеться з "Вулвергемптоном", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийматиме "Лестер".
У п'ятницю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка гостюватиме у "Брайтона", а "Арсенал" Олександра Зінченка проведе поєдинок з "Іпсвічем".
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
За підсумками 17-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (39 очок), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Челсі" (35 балів). Третім йде "Арсенал" (33 пункти). Топ-4 сенсаційно замикає "Ноттінгем" (31 очко).
Чинний чемпіон "Манчестер Сіті" програв шість із восьми останніх матчів в АПЛ і наразі розташовується лише на сьомій позиції, маючи у своєму активі 27 очок.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
18 ТУР
|Четвер, 26 грудня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|П'ятниця, 27 грудня
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:15
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ІПСВІЧ
Таблиця АПЛ після 17-го туру
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