АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

26 – 28 грудня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок. Цього дня "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Фулгем", "Ліверпуль" на виїзді зіграє проти "Бернлі", а "Манчестер Юнайтед" на своєму полі зустрінеться з "Астон Віллою".

У середу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка вдома зійдеться з "Вулвергемптоном", "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Крістал Пелас", а "Евертон" Віталія Миколенка у рідних стінах протистоятиме чинному чемпіону – "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у четвер: "Брайтон" на домашній арені спробує здолати "Тоттенгем", а Олександр Зінченко та його "Арсенал" приймуть "Вест Гем".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 18-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (40 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (39), який випереджає "Астон Віллу" (39) за додатковими показниками. Четверту позицію посідає "Тоттенгем" (36).

Матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 грудня – 2 січня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 18-го туру

Таблиця АПЛ після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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