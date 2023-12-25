АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

На Boxing Day англійський футбол потішить уболівальників цікавими поєдинками.
26 – 28 грудня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у вівторок. Цього дня "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Фулгем", "Ліверпуль" на виїзді зіграє проти "Бернлі", а "Манчестер Юнайтед" на своєму полі зустрінеться з "Астон Віллою".
У середу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка вдома зійдеться з "Вулвергемптоном", "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Крістал Пелас", а "Евертон" Віталія Миколенка у рідних стінах протистоятиме чинному чемпіону – "Манчестер Сіті".
Завершиться тур у четвер: "Брайтон" на домашній арені спробує здолати "Тоттенгем", а Олександр Зінченко та його "Арсенал" приймуть "Вест Гем".
Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 18-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (40 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (39), який випереджає "Астон Віллу" (39) за додатковими показниками. Четверту позицію посідає "Тоттенгем" (36).
- Матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 грудня – 2 січня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Вівторок, 26 грудня
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|БЕРНЛІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Середа, 27 грудня
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|21:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|22:15
|ЕВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Четвер, 28 грудня
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|22:15
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 18-го туру
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