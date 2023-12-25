Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
105
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ / Фото: Associated Press

На Boxing Day англійський футбол потішить уболівальників цікавими поєдинками.

26 – 28 грудня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок. Цього дня "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Фулгем", "Ліверпуль" на виїзді зіграє проти "Бернлі", а "Манчестер Юнайтед" на своєму полі зустрінеться з "Астон Віллою".

У середу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка вдома зійдеться з "Вулвергемптоном", "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Крістал Пелас", а "Евертон" Віталія Миколенка у рідних стінах протистоятиме чинному чемпіону – "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у четвер: "Брайтон" на домашній арені спробує здолати "Тоттенгем", а Олександр Зінченко та його "Арсенал" приймуть "Вест Гем".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 18-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (40 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (39), який випереджає "Астон Віллу" (39) за додатковими показниками. Четверту позицію посідає "Тоттенгем" (36).
  • Матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 грудня – 2 січня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Вівторок, 26 грудня
14:30 НЬЮКАСЛ   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ЛУТОН
19:30 БЕРНЛІ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Середа, 27 грудня
21:30 БРЕНТФОРД   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
21:30 ЧЕЛСІ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
22:15 ЕВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Четвер, 28 грудня
21:30 БРАЙТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
22:15 АРСЕНАЛ   _:_   ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 18-го туру

Таблиця АПЛ після 18-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком зазнав фіаско у 18-му турі АПЛ – Стерлінг змарнував божевільний момент (відео)

"Арсенал" із Зінченком зіграв унічию з "Ліверпулем" і зберіг лідерство в АПЛ (відео)

"Борнмут" із Забарним у результативному матчі вирвав перемогу над "Ноттінгемом" в АПЛ (відео)

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
105
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація