АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Календарний 2024 рік лідером англійської Прем'єр-ліги завершує "Ліверпуль".
Від 29 грудня до 1 січня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться в неділю поєдинком, у якому "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лестером".
Того ж дня "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Ноттінгем", "Тоттенгем" зійдеться з "Вулвергемптоном", "Борнмут" Іллі Забарного побореться з "Фулгемом", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" зіграє проти "Вест Гема".
У понеділок "Астон Вілла" позмагається з "Брайтоном", "Манчестер Юнайтед" прийме "Ньюкасл", а "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, завітає в гості до "Іпсвіча".
Завершиться тур у середу, 1 січня, поєдинком, у якому "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Арсеналу" Олександра Зінченка.
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
За підсумками 18-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (42 очки), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Арсенал" (36 балів). Третім йде "Челсі" (35 пунктів). Топ-4 сенсаційно замикає "Ноттінгем" (34 очки).
Чинний чемпіон "Манчестер Сіті" програв шість із дев'яти останніх матчів в АПЛ і наразі розташовується лише на сьомій позиції, маючи у своєму активі 28 очок.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
19 ТУР
|Неділя, 29 грудня
|16:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|19:15
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Понеділок, 30 грудня
|21:45
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|ІПСВІЧ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Середа, 1 січня
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 18-го туру
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