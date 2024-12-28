АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Від 29 грудня до 1 січня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться в неділю поєдинком, у якому "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лестером".

Того ж дня "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Ноттінгем", "Тоттенгем" зійдеться з "Вулвергемптоном", "Борнмут" Іллі Забарного побореться з "Фулгемом", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" зіграє проти "Вест Гема".

У понеділок "Астон Вілла" позмагається з "Брайтоном", "Манчестер Юнайтед" прийме "Ньюкасл", а "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, завітає в гості до "Іпсвіча".

Завершиться тур у середу, 1 січня, поєдинком, у якому "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Арсеналу" Олександра Зінченка.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 18-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (42 очки), який має матч у запасі. На другому місці перебуває "Арсенал" (36 балів). Третім йде "Челсі" (35 пунктів). Топ-4 сенсаційно замикає "Ноттінгем" (34 очки).

Чинний чемпіон "Манчестер Сіті" програв шість із дев'яти останніх матчів в АПЛ і наразі розташовується лише на сьомій позиції, маючи у своєму активі 28 очок.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

19 ТУР Неділя, 29 грудня 16:30 ЛЕСТЕР _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 17:00 ЕВЕРТОН _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 ФУЛГЕМ _:_ БОРНМУТ 19:15 ВЕСТ ГЕМ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ Понеділок, 30 грудня 21:45 АСТОН ВІЛЛА _:_ БРАЙТОН 21:45 ІПСВІЧ _:_ ЧЕЛСІ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ НЬЮКАСЛ Середа, 1 січня 19:30 БРЕНТФОРД _:_ АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 18-го туру

Таблиця АПЛ після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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