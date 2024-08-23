АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу

Поєдинки відбудуться від 24 до 25 серпня.
24-25 серпня будуть зіграні матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустірнеться з "Брайтоном".
Того ж дня "Манчестер Сіті" прийме "Іпсвіч", "Евертон" Віталія Миколенка гостюватиме у "Тоттенгема", а "Арсенал" Олександра Зінченка проведе виїзний матч з "Астон Віллою".
Завершиться тур у неділю: "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Ньюкасл", "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді позмагається з "Вулвергемптоном", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Ліверпуля".
Зазначимо, що матчі третього туру АПЛ заплановано на 31 серпня – 1 вересня.
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Субота, 24 серпня
|14:30
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 25 серпня
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|16:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРЕНТФОРД
Таблиця АПЛ після 1-го туру
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