АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу

Поєдинки відбудуться від 24 до 25 серпня.

24-25 серпня будуть зіграні матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустірнеться з "Брайтоном".

Того ж дня "Манчестер Сіті" прийме "Іпсвіч", "Евертон" Віталія Миколенка гостюватиме у "Тоттенгема", а "Арсенал" Олександра Зінченка проведе виїзний матч з "Астон Віллою".

Завершиться тур у неділю: "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Ньюкасл", "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді позмагається з "Вулвергемптоном", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Ліверпуля".

Зазначимо, що матчі третього туру АПЛ заплановано на 31 серпня – 1 вересня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Субота, 24 серпня 14:30 БРАЙТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ВЕСТ ГЕМ 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ІПСВІЧ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ ЕВЕРТОН 17:00 ФУЛГЕМ _:_ ЛЕСТЕР 19:30 АСТОН ВІЛЛА _:_ АРСЕНАЛ Неділя, 25 серпня 16:00 БОРНМУТ _:_ НЬЮКАСЛ 16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ ЧЕЛСІ 18:30 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ БРЕНТФОРД

Таблиця АПЛ після 1-го туру

Таблиця АПЛ після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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