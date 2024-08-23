Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу

АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 24 до 25 серпня.

24-25 серпня будуть зіграні матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустірнеться з "Брайтоном".

Того ж дня "Манчестер Сіті" прийме "Іпсвіч", "Евертон" Віталія Миколенка гостюватиме у "Тоттенгема", а "Арсенал" Олександра Зінченка проведе виїзний матч з "Астон Віллою".

Завершиться тур у неділю: "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Ньюкасл", "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді позмагається з "Вулвергемптоном", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Ліверпуля".

Зазначимо, що матчі третього туру АПЛ заплановано на 31 серпня – 1 вересня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Субота, 24 серпня
14:30 БРАЙТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ІПСВІЧ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   ЛЕСТЕР
19:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 25 серпня
16:00 БОРНМУТ   _:_   НЬЮКАСЛ
16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЧЕЛСІ
18:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БРЕНТФОРД

Таблиця АПЛ після 1-го туру

Таблиця АПЛ після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Повʼязані теми:

Наступна публікація