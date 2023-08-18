АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл".
18 – 21 серпня відбудуться матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком, у якому зійдуться "Ноттінгем Форест" і "Шеффілд Юнайтед".
У суботу "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді зіграє з "Ліверпулем".
Цього ж дня "Тоттенгем" прийматиме "Манчестер Юнайтед", а "Манчестер Сіті" вдома зустрінеться з "Ньюкаслом".
Не неділю заплановано два матчі: "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка приїде в гості до "Астон Вілли", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді позмагається проти "Вест Гема".
Завершиться тур у понеділок гостьовим поєдинком "Арсенала" українця Олександра Зінченка з "Крістал Пелас".
- Матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 25 – 27 серпня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 18 серпня
|21:45
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|Субота, 19 серпня
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ЛУТОН
|перенесено
|БЕРНЛІ
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 20 серпня
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЕВЕРТОН
|18:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Понеділок, 21 серпня
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 1-го туру
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