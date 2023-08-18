АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл".

18 – 21 серпня відбудуться матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком, у якому зійдуться "Ноттінгем Форест" і "Шеффілд Юнайтед".

У суботу "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді зіграє з "Ліверпулем".

Цього ж дня "Тоттенгем" прийматиме "Манчестер Юнайтед", а "Манчестер Сіті" вдома зустрінеться з "Ньюкаслом".

Не неділю заплановано два матчі: "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка приїде в гості до "Астон Вілли", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді позмагається проти "Вест Гема".

Завершиться тур у понеділок гостьовим поєдинком "Арсенала" українця Олександра Зінченка з "Крістал Пелас".

Матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 25 – 27 серпня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 18 серпня 21:45 НОТТІНГЕМ _:_ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД Субота, 19 серпня 17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ БРАЙТОН 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ БОРНМУТ 17:00 ЛУТОН перенесено БЕРНЛІ 17:00 ФУЛГЕМ _:_ БРЕНТФОРД 19:30 ТОТТЕНГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ НЬЮКАСЛ Неділя, 20 серпня 16:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ ЕВЕРТОН 18:30 ВЕСТ ГЕМ _:_ ЧЕЛСІ Понеділок, 21 серпня 22:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 1-го туру

Таблиця АПЛ після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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