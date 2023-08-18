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АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

Центральними в турі будуть поєдинки "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл".

18 – 21 серпня відбудуться матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком, у якому зійдуться "Ноттінгем Форест" і "Шеффілд Юнайтед".

У суботу "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді зіграє з "Ліверпулем".

Цього ж дня "Тоттенгем" прийматиме "Манчестер Юнайтед", а "Манчестер Сіті" вдома зустрінеться з "Ньюкаслом".

Не неділю заплановано два матчі: "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка приїде в гості до "Астон Вілли", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді позмагається проти "Вест Гема".

Завершиться тур у понеділок гостьовим поєдинком "Арсенала" українця Олександра Зінченка з "Крістал Пелас".

  • Матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 25 – 27 серпня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
П'ятниця, 18 серпня
21:45 НОТТІНГЕМ   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
Субота, 19 серпня
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ЛУТОН   перенесено   БЕРНЛІ
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   БРЕНТФОРД
19:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   НЬЮКАСЛ
Неділя, 20 серпня
16:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЕВЕРТОН
18:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ЧЕЛСІ
Понеділок, 21 серпня
22:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 1-го туру

Таблиця АПЛ після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
134
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