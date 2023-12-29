АПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

30 грудня – 2 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться поєдинком, у якому "Челсі" Михайла Мудрика вирушить у гості до "Лутона".

Також у суботу "Астон Вілла" прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на полі суперника зустрінеться з "Крістал Пелас", "Манчестер Сіті" вдома зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" гостюватиме в "Ноттінгема".

У неділю "Борнмут" Іллі Забарного приїде в гості до "Тоттенгема", тоді як "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді поміряється силами з "Фулгемом".

У перший день нового року "Ліверпуль" у центральному поєдинку туру прийме "Ньюкасл". А завершиться тур у вівторок матчем між "Вест Гемом" і "Брайтоном".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 19-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (42 очки). На другому місці – "Арсенал" (40). Третьою йде "Астон Вілла" (39). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (37, гра в запасі).

Матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 13 – 22 січня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 19-го туру

Таблиця АПЛ після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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