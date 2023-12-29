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АПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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80
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2 хв
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АПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Ліверпуля" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Ньюкасл".

30 грудня – 2 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться поєдинком, у якому "Челсі" Михайла Мудрика вирушить у гості до "Лутона".

Також у суботу "Астон Вілла" прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на полі суперника зустрінеться з "Крістал Пелас", "Манчестер Сіті" вдома зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" гостюватиме в "Ноттінгема".

У неділю "Борнмут" Іллі Забарного приїде в гості до "Тоттенгема", тоді як "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді поміряється силами з "Фулгемом".

У перший день нового року "Ліверпуль" у центральному поєдинку туру прийме "Ньюкасл". А завершиться тур у вівторок матчем між "Вест Гемом" і "Брайтоном".

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 19-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (42 очки). На другому місці – "Арсенал" (40). Третьою йде "Астон Вілла" (39). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (37, гра в запасі).
  • Матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 13 – 22 січня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Субота, 30 грудня
14:30 ЛУТОН   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БЕРНЛІ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
19:30 НОТТІНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 31 грудня
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
16:00 ФУЛГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
Понеділок, 1 січня
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   НЬЮКАСЛ
Вівторок, 2 січня
21:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БРАЙТОН

Таблиця АПЛ після 19-го туру

Таблиця АПЛ після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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