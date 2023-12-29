АПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Ньюкасл".
30 грудня – 2 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться поєдинком, у якому "Челсі" Михайла Мудрика вирушить у гості до "Лутона".
Також у суботу "Астон Вілла" прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на полі суперника зустрінеться з "Крістал Пелас", "Манчестер Сіті" вдома зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" гостюватиме в "Ноттінгема".
У неділю "Борнмут" Іллі Забарного приїде в гості до "Тоттенгема", тоді як "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді поміряється силами з "Фулгемом".
У перший день нового року "Ліверпуль" у центральному поєдинку туру прийме "Ньюкасл". А завершиться тур у вівторок матчем між "Вест Гемом" і "Брайтоном".
Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.
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- Після 19-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (42 очки). На другому місці – "Арсенал" (40). Третьою йде "Астон Вілла" (39). Четверту позицію посідає "Манчестер Сіті" (37, гра в запасі).
- Матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 13 – 22 січня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Субота, 30 грудня
|14:30
|ЛУТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|19:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 31 грудня
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понеділок, 1 січня
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Вівторок, 2 січня
|21:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
Таблиця АПЛ після 19-го туру
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