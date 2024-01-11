АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем".

12 – 22 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу, 13 січня, "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Фулгем", а "Манчестер Сіті" на виїзді зіграє проти "Ньюкасла".

У неділю, 14 січня, "Евертон" Віталія Миколенка вдома зустрінеться з "Астон Віллою", а "Манчестер Юнайтед" у центральному поєдинку туру прийматиме "Тоттенгем".

Решта матчів 21-го туру чемпіонату Англії будуть зіграні за тиждень. У суботу, 20 січня, "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Крістал Пелас", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на своєму полі позмагається з "Ноттінгемом".

У неділю, 21 січня, "Борнмут" Іллі Забарного проведе домашній поєдинок проти "Ліверпуля". А завершиться тур у понеділок, 22 січня, протистоянням "Брайтона" та "Вулвергемптона".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

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Після 20-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (45 очок). На другому місці – "Астон Вілла" (42). Третю позицію посідає "Манчестер Сіті" (40, гра в запасі). Четвертим йде "Арсенал" (40).

Матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 січня – 1 лютого.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 20-го туру

Таблиця АПЛ після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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