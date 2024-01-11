АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем".
12 – 22 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу, 13 січня, "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Фулгем", а "Манчестер Сіті" на виїзді зіграє проти "Ньюкасла".
У неділю, 14 січня, "Евертон" Віталія Миколенка вдома зустрінеться з "Астон Віллою", а "Манчестер Юнайтед" у центральному поєдинку туру прийматиме "Тоттенгем".
Решта матчів 21-го туру чемпіонату Англії будуть зіграні за тиждень. У суботу, 20 січня, "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Крістал Пелас", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на своєму полі позмагається з "Ноттінгемом".
У неділю, 21 січня, "Борнмут" Іллі Забарного проведе домашній поєдинок проти "Ліверпуля". А завершиться тур у понеділок, 22 січня, протистоянням "Брайтона" та "Вулвергемптона".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.
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- Після 20-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (45 очок). На другому місці – "Астон Вілла" (42). Третю позицію посідає "Манчестер Сіті" (40, гра в запасі). Четвертим йде "Арсенал" (40).
- Матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 січня – 1 лютого.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|П'ятниця, 12 січня
|21:45
|БЕРНЛІ
|_:_
|ЛУТОН
|Субота, 13 січня
|14:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 14 січня
|16:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Субота, 20 січня
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|Неділя, 21 січня
|16:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|18:30
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Понеділок, 22 січня
|21:45
|БРАЙТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
Таблиця АПЛ після 20-го туру
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