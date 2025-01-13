АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийме "Тоттенгем".
14-16 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У вівторок "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме чинному чемпіону "Манчестер Сіті", а "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, зійдеться з "Борнмутом" Іллі Забарного.
Того ж дня лідер чемпіонату "Ліверпуль" завітає у гості до головної сенсації поточного сезону "Ноттінгема".
У середу "Евертон" Віталія Миколенка вже з новим тренером зіграє проти "Астон Вілли", а в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Тоттенгем".
Завершиться тур у четвер матчем, у якому "Манчестер Юнайтед" зустрінеться із "Саутгемптоном".
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Після 20-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (46 очок), який має матч у запасі. На другому та третьому місцях відповідно йдуть "Арсенал" і "Ноттінгем" (по 40 балів). Топ-4 замикає "Челсі" (36 пунктів).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
21 ТУР
|Вівторок, 14 січня
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|21:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|21:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БОРНМУТ
|22:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Середа, 15 січня
|21:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|21:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Четвер, 16 січня
|21:30
|ІПСВІЧ
|_:_
|БРАЙТОН
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
Таблиця АПЛ після 20-го туру
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