АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

14-16 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У вівторок "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме чинному чемпіону "Манчестер Сіті", а "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, зійдеться з "Борнмутом" Іллі Забарного.

Того ж дня лідер чемпіонату "Ліверпуль" завітає у гості до головної сенсації поточного сезону "Ноттінгема".

У середу "Евертон" Віталія Миколенка вже з новим тренером зіграє проти "Астон Вілли", а в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Тоттенгем".

Завершиться тур у четвер матчем, у якому "Манчестер Юнайтед" зустрінеться із "Саутгемптоном".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 20-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (46 очок), який має матч у запасі. На другому та третьому місцях відповідно йдуть "Арсенал" і "Ноттінгем" (по 40 балів). Топ-4 замикає "Челсі" (36 пунктів).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

21 ТУР Вівторок, 14 січня 21:30 БРЕНТФОРД _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 21:30 ВЕСТ ГЕМ _:_ ФУЛГЕМ 21:30 ЧЕЛСІ _:_ БОРНМУТ 22:00 НОТТІНГЕМ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ Середа, 15 січня 21:30 ЕВЕРТОН _:_ АСТОН ВІЛЛА 21:30 ЛЕСТЕР _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 21:30 НЬЮКАСЛ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ТОТТЕНГЕМ Четвер, 16 січня 21:30 ІПСВІЧ _:_ БРАЙТОН 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ САУТГЕМПТОН

Таблиця АПЛ після 20-го туру

Таблиця АПЛ після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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