АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 22-го туру АПЛ "Челсі" Михайла Мудрика зіграє проти "Ліверпуля".
30 січня – 1 лютого відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У вівторок "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді позмагається з "Ноттінгемом", "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Фулгема", а "Ньюкасл" спробує обіграти "Астон Віллу".
У середу чинний чемпіон "Манчестер Сіті" прийме "Бернлі", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка гостюватиме в "Тоттенгема", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" і "Челсі" Михайла Мудрика.
Завершиться тур у четвер. Цього дня "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Вест Гемом", а "Манчестер Юнайтед" проведе гостьовий поєдинок проти "Вулвергемптона".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.
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- Після 21-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (48 очок). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (43, гра в запасі), "Арсенал" (43) та "Астон Вілла" (43).
- Матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 3 – 5 лютого.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Вівторок, 30 січня
|21:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|21:45
|ЛУТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|22:15
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Середа, 31 січня
|21:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БЕРНЛІ
|21:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:15
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Четвер, 1 лютого
|21:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|22:15
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 21-го туру
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