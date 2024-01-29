АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 22-го туру АПЛ "Челсі" Михайла Мудрика зіграє проти "Ліверпуля".

30 січня – 1 лютого відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У вівторок "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді позмагається з "Ноттінгемом", "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Фулгема", а "Ньюкасл" спробує обіграти "Астон Віллу".

У середу чинний чемпіон "Манчестер Сіті" прийме "Бернлі", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка гостюватиме в "Тоттенгема", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" і "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур у четвер. Цього дня "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Вест Гемом", а "Манчестер Юнайтед" проведе гостьовий поєдинок проти "Вулвергемптона".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

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Після 21-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (48 очок). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (43, гра в запасі), "Арсенал" (43) та "Астон Вілла" (43).

Матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 3 – 5 лютого.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 21-го туру

Таблиця АПЛ після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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