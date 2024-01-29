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АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Михайло Мудрик / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку 22-го туру АПЛ "Челсі" Михайла Мудрика зіграє проти "Ліверпуля".

30 січня – 1 лютого відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У вівторок "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді позмагається з "Ноттінгемом", "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Фулгема", а "Ньюкасл" спробує обіграти "Астон Віллу".

У середу чинний чемпіон "Манчестер Сіті" прийме "Бернлі", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка гостюватиме в "Тоттенгема", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" і "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур у четвер. Цього дня "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Вест Гемом", а "Манчестер Юнайтед" проведе гостьовий поєдинок проти "Вулвергемптона".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. 

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 21-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (48 очок). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (43, гра в запасі), "Арсенал" (43) та "Астон Вілла" (43).
  • Матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 3 – 5 лютого.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Вівторок, 30 січня
21:30 НОТТІНГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
21:45 ЛУТОН   _:_   БРАЙТОН
21:45 ФУЛГЕМ   _:_   ЕВЕРТОН
22:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
22:15 АСТОН ВІЛЛА   _:_   НЬЮКАСЛ
Середа, 31 січня
21:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БЕРНЛІ
21:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   БРЕНТФОРД
22:15 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЧЕЛСІ
Четвер, 1 лютого
21:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БОРНМУТ
22:15 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 21-го туру

Таблиця АПЛ після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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