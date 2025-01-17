АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Астон Віллу".
18-20 січня відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Ньюкаслом", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме лідера чемпіонату "Ліверпуль", а в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Астон Віллою".
В неділю "Евертон" Віталія Миколенка поміряється силами з "Тоттенгемом", "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Брайтоном", "Ноттінгем" зіграє проти "Саутгемптона", а чинний чемпіон "Манчестер Сіті побореться з "Іпсвічем".
Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, протистоятиме "Вулвергемптону".
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Після 21-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (47 очок), який має матч у запасі. На другому місці йде "Арсенал" (43 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (41 пункт). Топ-4 замикає "Ньюкасл" (38 очок).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
22 ТУР
|Субота, 18 січня
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 19 січня
|16:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|18:30
|ІПСВІЧ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Понеділок, 20 січня
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
Таблиця АПЛ після 21-го туру
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