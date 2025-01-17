АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

18-20 січня відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Ньюкаслом", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме лідера чемпіонату "Ліверпуль", а в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Астон Віллою".

В неділю "Евертон" Віталія Миколенка поміряється силами з "Тоттенгемом", "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Брайтоном", "Ноттінгем" зіграє проти "Саутгемптона", а чинний чемпіон "Манчестер Сіті побореться з "Іпсвічем".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, протистоятиме "Вулвергемптону".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 21-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (47 очок), який має матч у запасі. На другому місці йде "Арсенал" (43 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (41 пункт). Топ-4 замикає "Ньюкасл" (38 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

22 ТУР Субота, 18 січня 14:30 НЬЮКАСЛ _:_ БОРНМУТ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 17:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 ЛЕСТЕР _:_ ФУЛГЕМ 19:30 АРСЕНАЛ _:_ АСТОН ВІЛЛА Неділя, 19 січня 16:00 ЕВЕРТОН _:_ ТОТТЕНГЕМ 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БРАЙТОН 16:00 НОТТІНГЕМ _:_ САУТГЕМПТОН 18:30 ІПСВІЧ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Понеділок, 20 січня 22:00 ЧЕЛСІ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН

Таблиця АПЛ після 21-го туру

Таблиця АПЛ після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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