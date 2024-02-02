АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком 23-го туру АПЛ стане дуель "Арсенала" та "Ліверпуля".
3 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" Віталія Миколенка прийматиме "Тоттенгем".
У неділю "Борнмут" Іллі Забарного вдома зіграє проти "Ноттінгема", "Челсі" Михайла Мудрика на своєму полі зустрінеться з "Вулвергемптоном", а в центральному матчі туру позмагаються "Арсенал" Олександра Зінченка та "Ліверпуль".
Завершиться тур у понеділок, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка проведе домашню гру проти чинного чемпіона "Манчестер Сіті".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.
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- Після 22-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (51 очко). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (46, гра в запасі), "Арсенал" (46), "Тоттенгем" (43) та "Астон Вілла" (43).
- Матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 10 – 12 лютого.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Субота, 3 лютого
|14:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 4 лютого
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Понеділок, 5 лютого
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 22-го туру
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