Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Арсенал" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком 23-го туру АПЛ стане дуель "Арсенала" та "Ліверпуля".

3 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" Віталія Миколенка прийматиме "Тоттенгем".

У неділю "Борнмут" Іллі Забарного вдома зіграє проти "Ноттінгема", "Челсі" Михайла Мудрика на своєму полі зустрінеться з "Вулвергемптоном", а в центральному матчі туру позмагаються "Арсенал" Олександра Зінченка та "Ліверпуль".

Завершиться тур у понеділок, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка проведе домашню гру проти чинного чемпіона "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. 

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 22-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (51 очко). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (46, гра в запасі), "Арсенал" (46), "Тоттенгем" (43) та "Астон Вілла" (43).
  • Матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 10 – 12 лютого.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Субота, 3 лютого
14:30 ЕВЕРТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 БЕРНЛІ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛУТОН
19:30 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Неділя, 4 лютого
16:00 БОРНМУТ   _:_   НОТТІНГЕМ
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВЕСТ ГЕМ
16:00 ЧЕЛСІ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Понеділок, 5 лютого
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 22-го туру

Таблиця АПЛ після 22-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Наступна публікація