АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

3 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" Віталія Миколенка прийматиме "Тоттенгем".

У неділю "Борнмут" Іллі Забарного вдома зіграє проти "Ноттінгема", "Челсі" Михайла Мудрика на своєму полі зустрінеться з "Вулвергемптоном", а в центральному матчі туру позмагаються "Арсенал" Олександра Зінченка та "Ліверпуль".

Завершиться тур у понеділок, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка проведе домашню гру проти чинного чемпіона "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 22-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (51 очко). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (46, гра в запасі), "Арсенал" (46), "Тоттенгем" (43) та "Астон Вілла" (43).

Матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 10 – 12 лютого.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 22-го туру

Таблиця АПЛ після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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