АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

25-26 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Ноттінгемом", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Брайтоном", "Арсенал" Олександра Зінченка зійдеться з "Вулвергемптоном".

Того ж дня лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Іпсвіч", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

В неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка спробує обіграти "Крістал Пелас", "Тоттенгем" зіграє з "Лестером", "Астон Вілла" прийме "Вест Гем", а "Манчестер Юнайтед" завітає у гості до "Фулгема".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 22-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (50 очок), який має матч у запасі. На другому та третьому місцях відповідно йдуть "Арсенал" і "Ноттінгем" (по 44 бали). Топ-4 замикає "Челсі" (40 пунктів).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

23 ТУР Субота, 25 січня 17:00 БОРНМУТ _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 БРАЙТОН _:_ ЕВЕРТОН 17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ АРСЕНАЛ 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ІПСВІЧ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ЧЕЛСІ Неділя, 26 січня 16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ БРЕНТФОРД 16:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ ЛЕСТЕР 18:30 АСТОН ВІЛЛА _:_ ВЕСТ ГЕМ 21:00 ФУЛГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 22-го туру

Таблиця АПЛ після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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