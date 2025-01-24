АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Челсі".
25-26 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Ноттінгемом", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Брайтоном", "Арсенал" Олександра Зінченка зійдеться з "Вулвергемптоном".
Того ж дня лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Іпсвіч", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.
В неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка спробує обіграти "Крістал Пелас", "Тоттенгем" зіграє з "Лестером", "Астон Вілла" прийме "Вест Гем", а "Манчестер Юнайтед" завітає у гості до "Фулгема".
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Після 22-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (50 очок), який має матч у запасі. На другому та третьому місцях відповідно йдуть "Арсенал" і "Ноттінгем" (по 44 бали). Топ-4 замикає "Челсі" (40 пунктів).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
23 ТУР
|Субота, 25 січня
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 26 січня
|16:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|БРЕНТФОРД
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|21:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 22-го туру
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