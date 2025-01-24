Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Челсі" – "Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Челсі".

25-26 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Ноттінгемом", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Брайтоном", "Арсенал" Олександра Зінченка зійдеться з "Вулвергемптоном".

Того ж дня лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Іпсвіч", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

В неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка спробує обіграти "Крістал Пелас", "Тоттенгем" зіграє з "Лестером", "Астон Вілла" прийме "Вест Гем", а "Манчестер Юнайтед" завітає у гості до "Фулгема".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 22-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (50 очок), який має матч у запасі. На другому та третьому місцях відповідно йдуть "Арсенал" і "Ноттінгем" (по 44 бали). Топ-4 замикає "Челсі" (40 пунктів).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
23 ТУР
Субота, 25 січня
17:00 БОРНМУТ   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ІПСВІЧ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
19:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЧЕЛСІ
Неділя, 26 січня
16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ВЕСТ ГЕМ
21:00 ФУЛГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 22-го туру

Таблиця АПЛ після 22-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Наступна публікація