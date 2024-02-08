АПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 24-го туру АПЛ зійдуться "Астон Вілла" і "Манчестер Юнайтед".
10 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти чинного чемпіона – "Манчестер Сіті".
Того ж дня "Брентфорд" Єгора Ярмолюка приїде в гості до "Вулвергемптона", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зійдеться з "Фулгемом", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Бернлі".
У неділю "Арсенал" Олександра Зінченка гостюватиме у "Вест Гема", а в центральному поєдинку туру позмагаються "Астон Вілла" і "Манчестер Юнайтед".
Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді поміряється силами з "Крістал Пелас".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.
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- Після 23-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (51 очко). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (49, гра в запасі), "Арсенал" (49), "Астон Вілла" (46) та "Тоттенгем" (44).
- Матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 17 – 19 лютого.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Субота, 10 лютого
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|19:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 11 лютого
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 12 лютого
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЧЕЛСІ
Таблиця АПЛ після 23-го туру
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