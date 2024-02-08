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АПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку 24-го туру АПЛ зійдуться "Астон Вілла" і "Манчестер Юнайтед".

10 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти чинного чемпіона – "Манчестер Сіті".

Того ж дня  "Брентфорд" Єгора Ярмолюка приїде в гості до "Вулвергемптона", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зійдеться з "Фулгемом", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Бернлі".

У неділю "Арсенал" Олександра Зінченка гостюватиме у "Вест Гема", а в центральному поєдинку туру позмагаються "Астон Вілла" і "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді поміряється силами з "Крістал Пелас".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. 

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 23-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (51 очко). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (49, гра в запасі), "Арсенал" (49), "Астон Вілла" (46) та "Тоттенгем" (44).
  • Матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 17 – 19 лютого.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Субота, 10 лютого
14:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БЕРНЛІ
17:00 ЛУТОН   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   БОРНМУТ
19:30 НОТТІНГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
Неділя, 11 лютого
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 12 лютого
22:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЧЕЛСІ

Таблиця АПЛ після 23-го туру

Таблиця АПЛ після 23-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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