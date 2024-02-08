АПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 24-го туру АПЛ зійдуться "Астон Вілла" і "Манчестер Юнайтед".

10 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти чинного чемпіона – "Манчестер Сіті".

Того ж дня "Брентфорд" Єгора Ярмолюка приїде в гості до "Вулвергемптона", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зійдеться з "Фулгемом", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Бернлі".

У неділю "Арсенал" Олександра Зінченка гостюватиме у "Вест Гема", а в центральному поєдинку туру позмагаються "Астон Вілла" і "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді поміряється силами з "Крістал Пелас".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

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Після 23-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (51 очко). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (49, гра в запасі), "Арсенал" (49), "Астон Вілла" (46) та "Тоттенгем" (44).

Матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 17 – 19 лютого.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 23-го туру

Таблиця АПЛ після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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