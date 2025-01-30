АПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Манчестер Сіті".
1-3 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Ноттінгем" зійдеться з "Брайтоном", "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Ліверпуль", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Лестером", "Ньюкасл" позмагається з "Фулгемом", а "Астон Вілла" завітає у гості до "Вулвергемптона".
В неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Тоттенгему", "Манчестер Юнайтед" спробує здолати "Крістал Пелас", а в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Манчестер Сіті".
Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, поміряється силами з "Вест Гемом".
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Після 23-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (53 очки), який має матч у запасі. На другому місці йде "Арсенал" (47 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (44 очки). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" (по 41 пункту).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
24 ТУР
|Субота, 1 лютого
|14:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 2 лютого
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Понеділок, 3 лютого
|21:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 23-го туру
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