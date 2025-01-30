АПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

1-3 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Ноттінгем" зійдеться з "Брайтоном", "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Ліверпуль", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Лестером", "Ньюкасл" позмагається з "Фулгемом", а "Астон Вілла" завітає у гості до "Вулвергемптона".

В неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Тоттенгему", "Манчестер Юнайтед" спробує здолати "Крістал Пелас", а в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, поміряється силами з "Вест Гемом".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 23-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (53 очки), який має матч у запасі. На другому місці йде "Арсенал" (47 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (44 очки). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" (по 41 пункту).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

24 ТУР Субота, 1 лютого 14:30 НОТТІНГЕМ _:_ БРАЙТОН 17:00 БОРНМУТ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 17:00 ЕВЕРТОН _:_ ЛЕСТЕР 17:00 ІПСВІЧ _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ ФУЛГЕМ 19:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ АСТОН ВІЛЛА Неділя, 2 лютого 16:00 БРЕНТФОРД _:_ ТОТТЕНГЕМ 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 18:30 АРСЕНАЛ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Понеділок, 3 лютого 21:00 ЧЕЛСІ _:_ ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 23-го туру

Таблиця АПЛ після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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