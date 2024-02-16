АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" зіграє проти "Челсі" Михайла Мудрика.

17 – 19 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме лідера чемпіонату "Ліверпуль".

Того ж дня "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зійдеться з "Бернлі", "Борнмут" Іллі Забарного завітає в гості до "Ньюкасла", а "Манчестер Сіті" прийме "Челсі" Михайла Мудрика.

У неділю "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустрінеться з "Лутоном".

Завершиться тур у понеділок, коли "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі позмагається з "Крістал Пелас".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

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Після 24-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (54 очки). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (52, гра в запасі), "Арсенал" (52), "Тоттенгем" (47) та "Астон Вілла" (46).

Матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 21 – 26 лютого.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 24-го туру

Таблиця АПЛ після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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