АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" зіграє проти "Челсі" Михайла Мудрика.
17 – 19 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме лідера чемпіонату "Ліверпуль".
Того ж дня "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зійдеться з "Бернлі", "Борнмут" Іллі Забарного завітає в гості до "Ньюкасла", а "Манчестер Сіті" прийме "Челсі" Михайла Мудрика.
У неділю "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустрінеться з "Лутоном".
Завершиться тур у понеділок, коли "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі позмагається з "Крістал Пелас".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.
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- Після 24-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (54 очки). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (52, гра в запасі), "Арсенал" (52), "Тоттенгем" (47) та "Астон Вілла" (46).
- Матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 21 – 26 лютого.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Субота, 17 лютого
|14:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 18 лютого
|16:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|ЛУТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 19 лютого
|22:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
Таблиця АПЛ після 24-го туру
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