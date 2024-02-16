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АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Сіті" – "Челсі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" зіграє проти "Челсі" Михайла Мудрика.

17 – 19 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийматиме лідера чемпіонату "Ліверпуль".

Того ж дня "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зійдеться з "Бернлі", "Борнмут" Іллі Забарного завітає в гості до "Ньюкасла", а "Манчестер Сіті" прийме "Челсі" Михайла Мудрика.

У неділю "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустрінеться з "Лутоном".

Завершиться тур у понеділок, коли "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі позмагається з "Крістал Пелас".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. 

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 24-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (54 очки). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" (52, гра в запасі), "Арсенал" (52), "Тоттенгем" (47) та "Астон Вілла" (46).
  • Матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 21 – 26 лютого.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Субота, 17 лютого
14:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 БЕРНЛІ   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
19:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЧЕЛСІ
Неділя, 18 лютого
16:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   БРАЙТОН
18:30 ЛУТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 19 лютого
22:00 ЕВЕРТОН   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС

Таблиця АПЛ після 24-го туру

Таблиця АПЛ після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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