АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл" і "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед".

14-16 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю, коли "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, зустрінеться з "Брайтоном".

У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Лестером", "Астон Вілла" прийме "Іпсвіч", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зійдеться з "Вест Гемом", "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ньюкаслом", "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Саутгемптону", "Ноттінгем" зіграє з "Фулгемом", а "Евертон" Віталія Миколенка спробує здолати "Крістал Пелас".

Завершиться тур у неділю: лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Вулвергемптон", а "Тоттенгем" намагатиметься обіграти "Манчестер Юнайтед".

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Після 24-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (57 очок). На другому місці йде "Арсенал" (50 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (47 пунктів). Топ-4 замикає "Челсі" (43 очки).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

25 ТУР П'ятниця, 14 лютого 22:00 БРАЙТОН _:_ ЧЕЛСІ Субота, 15 лютого 14:30 ЛЕСТЕР _:_ АРСЕНАЛ 17:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ ІПСВІЧ 17:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ НЬЮКАСЛ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ БОРНМУТ 16:00 ФУЛГЕМ _:_ НОТТІНГЕМ 19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ЕВЕРТОН Неділя, 16 лютого 16:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 18:30 ТОТТЕНГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 24-го туру

Таблиця АПЛ після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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