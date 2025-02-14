АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл" і "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед".
14-16 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю, коли "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу, зустрінеться з "Брайтоном".
У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Лестером", "Астон Вілла" прийме "Іпсвіч", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зійдеться з "Вест Гемом", "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ньюкаслом", "Борнмут" Іллі Забарного протистоятиме "Саутгемптону", "Ноттінгем" зіграє з "Фулгемом", а "Евертон" Віталія Миколенка спробує здолати "Крістал Пелас".
Завершиться тур у неділю: лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Вулвергемптон", а "Тоттенгем" намагатиметься обіграти "Манчестер Юнайтед".
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Після 24-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (57 очок). На другому місці йде "Арсенал" (50 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (47 пунктів). Топ-4 замикає "Челсі" (43 очки).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
25 ТУР
|П'ятниця, 14 лютого
|22:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Субота, 15 лютого
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЕВЕРТОН
|Неділя, 16 лютого
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 24-го туру
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