АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинок між "Челсі" та "Тоттенгемом" перенесено через прийдешній фінал Кубка англійської ліги.
21 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться в середу поєдинком, у якому лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Лутон". Цю зустріч зіграють раніше, оскільки вже в неділю, 25 лютого, на "мерсисайдців" чекає фінал Кубка англійської ліги проти "Челсі", кольори якого захищає український вінгер Михайло Мудрик.
Через це один з центральних матчів 26-го туру між "Челсі" та "Тоттенгемом" було перенесено на невизначений термін.
У суботу "Астон Вілла" прийме "Ноттінгем", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка в гостях зіграє з "Брайтоном", який очолює екстренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
Того ж дня "Манчестер Юнайтед" прийме "Фулгем", "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного вдома протистоятиме "Манчестер Сіті", а "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зійдеться з "Ньюкаслом".
На неділю заплановано зустріч "Вулвергемптон" – "Шеффілд Юнайтед". Завершиться тур у понеділок, коли "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти "Вест Гема".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.
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- Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (57 очок). На другому місці йде "Арсенал" (55). На третій позиції – "Манчестер Сіті" (53, гра в запасі). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (49).
- Матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 2 – 4 березня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|Середа, 21 лютого
|21:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛУТОН
|Субота, 24 лютого
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 25 лютого
|15:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 26 лютого
|22:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Перенесено
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
Таблиця АПЛ після 25-го туру
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