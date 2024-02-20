АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинок між "Челсі" та "Тоттенгемом" перенесено через прийдешній фінал Кубка англійської ліги.

21 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться в середу поєдинком, у якому лідер чемпіонату "Ліверпуль" прийме "Лутон". Цю зустріч зіграють раніше, оскільки вже в неділю, 25 лютого, на "мерсисайдців" чекає фінал Кубка англійської ліги проти "Челсі", кольори якого захищає український вінгер Михайло Мудрик.

Через це один з центральних матчів 26-го туру між "Челсі" та "Тоттенгемом" було перенесено на невизначений термін.

У суботу "Астон Вілла" прийме "Ноттінгем", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка в гостях зіграє з "Брайтоном", який очолює екстренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Того ж дня "Манчестер Юнайтед" прийме "Фулгем", "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного вдома протистоятиме "Манчестер Сіті", а "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зійдеться з "Ньюкаслом".

На неділю заплановано зустріч "Вулвергемптон" – "Шеффілд Юнайтед". Завершиться тур у понеділок, коли "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти "Вест Гема".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (57 очок). На другому місці йде "Арсенал" (55). На третій позиції – "Манчестер Сіті" (53, гра в запасі). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (49).

Матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 2 – 4 березня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 25-го туру

Таблиця АПЛ після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Помер видатний німецький футболіст та автор переможного гола у фіналі чемпіонату світу-1990

Порту – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів