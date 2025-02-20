АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ліверпулем".

21-23 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає у гості до "Лестера".

У суботу "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Вест Гемом", "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Вулвергемптоном", а "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика зійдеться з "Астон Віллою".

Завершиться тур у неділю: "Ньюкасл" прийме "Ноттінгем", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ліверпулем".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (61 очко), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (53 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (47 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (44 очки).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

26 ТУР П'ятниця, 21 лютого 22:00 ЛЕСТЕР _:_ БРЕНТФОРД Субота, 22 лютого 14:30 ЕВЕРТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ВЕСТ ГЕМ 17:00 БОРНМУТ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 ІПСВІЧ _:_ ТОТТЕНГЕМ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ БРАЙТОН 17:00 ФУЛГЕМ _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 19:30 АСТОН ВІЛЛА _:_ ЧЕЛСІ Неділя, 23 лютого 16:00 НЬЮКАСЛ _:_ НОТТІНГЕМ 18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 25-го туру

Таблиця АПЛ після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники 1/8 фіналу, коли жеребкування