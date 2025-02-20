Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ліверпулем".

21-23 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає у гості до "Лестера".

У суботу "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Вест Гемом", "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Вулвергемптоном", а  "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика зійдеться з "Астон Віллою".

Завершиться тур у неділю: "Ньюкасл" прийме "Ноттінгем", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ліверпулем".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (61 очко), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (53 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (47 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (44 очки).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
26 ТУР
П'ятниця, 21 лютого
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   БРЕНТФОРД
Субота, 22 лютого
14:30 ЕВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ІПСВІЧ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
19:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЧЕЛСІ
Неділя, 23 лютого
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   НОТТІНГЕМ
18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 25-го туру

Таблиця АПЛ після 25-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники 1/8 фіналу, коли жеребкування

Повʼязані теми:

Наступна публікація