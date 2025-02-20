АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ліверпулем".
21-23 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає у гості до "Лестера".
У суботу "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Вест Гемом", "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Вулвергемптоном", а "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика зійдеться з "Астон Віллою".
Завершиться тур у неділю: "Ньюкасл" прийме "Ноттінгем", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Ліверпулем".
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (61 очко), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (53 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (47 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (44 очки).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
26 ТУР
|П'ятниця, 21 лютого
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Субота, 22 лютого
|14:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 23 лютого
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 25-го туру
Читайте також:
Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники 1/8 фіналу, коли жеребкування