АПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийме "Манчестер Юнайтед".
2 – 4 березня відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика завітає в гості до "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Вест Гем", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" на виїзді зійдеться з "Ноттінгемом".
В неділю "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Бернлі", а в центральному матчі туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".
Завершиться тур у понеділок, коли "Арсенал" українця Олександра Зінченка гостюватиме у "Шеффілд Юнайтед".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.
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- Після 26-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (60 очок). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (59). На третій позиції – "Арсенал" (58). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (52).
- Матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 9 – 11 березня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Субота, 2 березня
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|ЛУТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 3 березня
|15:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 4 березня
|22:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 26-го туру
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