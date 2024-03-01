АПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

2 – 4 березня відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика завітає в гості до "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Вест Гем", а лідер чемпіонату "Ліверпуль" на виїзді зійдеться з "Ноттінгемом".

В неділю "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Бернлі", а в центральному матчі туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у понеділок, коли "Арсенал" українця Олександра Зінченка гостюватиме у "Шеффілд Юнайтед".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 26-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (60 очок). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (59). На третій позиції – "Арсенал" (58). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (52).

Матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 9 – 11 березня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 26-го туру

Таблиця АПЛ після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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