АПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Тоттенгем" прийме "Манчестер Сіті", "Арсенал" зустрінеться з "Ноттінгемом", а "Ліверпуль" позмагається з "Ньюкаслом".

25-27 лютого відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У вівторок "Борнмут" Іллі Забарного, який минулого туру отримав червону картку, завітає у гості до "Брайтона". А "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика прийматиме "Саутгемптон".

У середу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка поміряється силами з "Евертоном" Віталія Миколенка, "Арсенал" Олександра Зінченка зустрінеться з "Ноттінгемом", "Тоттенгем" прийме "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" позмагається з "Ньюкаслом".

Завершиться тур у четвер поєдинком між "Вест Гемом" і "Лестером".

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Після 26-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (64 очки), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (53 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (47 пунктів). Далі розташувалися "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" (по 44 очки).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

27 ТУР Вівторок, 25 лютого 21:30 БРАЙТОН _:_ БОРНМУТ 21:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ ФУЛГЕМ 21:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ АСТОН ВІЛЛА 22:15 ЧЕЛСІ _:_ САУТГЕМПТОН Середа, 26 лютого 21:30 БРЕНТФОРД _:_ ЕВЕРТОН 21:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ІПСВІЧ 21:30 НОТТІНГЕМ _:_ АРСЕНАЛ 21:30 ТОТТЕНГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:15 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ НЬЮКАСЛ Четвер, 27 лютого 22:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ ЛЕСТЕР

Таблиця АПЛ після 26-го туру

Таблиця АПЛ після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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