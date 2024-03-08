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АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп і керманич "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".

9 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед".

Того ж дня "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного прийме "Шеффілд Юнайтед", а "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зійдеться з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

В неділю "Астон Вілла" вдома зустрінеться з "Тоттенгемом", а в центральному матчі туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика проведе домашній поєдинок проти "Ньюкасла".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (63 очки). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (62). На третій позиції – "Арсенал" (61). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (55).
  • Матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 16 – 17 березня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
Субота, 9 березня
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЛУТОН
19:30 АРСЕНАЛ   _:_   БРЕНТФОРД
Неділя, 10 березня
15:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ТОТТЕНГЕМ
16:00 БРАЙТОН   _:_   НОТТІНГЕМ
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БЕРНЛІ
17:45 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Понеділок, 11 березня
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 27-го туру

Таблиця АПЛ після 27-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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