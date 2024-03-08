АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

9 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед".

Того ж дня "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного прийме "Шеффілд Юнайтед", а "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зійдеться з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

В неділю "Астон Вілла" вдома зустрінеться з "Тоттенгемом", а в центральному матчі туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика проведе домашній поєдинок проти "Ньюкасла".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (63 очки). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (62). На третій позиції – "Арсенал" (61). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (55).

Матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 16 – 17 березня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 27-го туру

Таблиця АПЛ після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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