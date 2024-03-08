АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".
9 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед".
Того ж дня "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного прийме "Шеффілд Юнайтед", а "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зійдеться з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.
В неділю "Астон Вілла" вдома зустрінеться з "Тоттенгемом", а в центральному матчі туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".
Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика проведе домашній поєдинок проти "Ньюкасла".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.
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- Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (63 очки). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (62). На третій позиції – "Арсенал" (61). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (55).
- Матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 16 – 17 березня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Субота, 9 березня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Неділя, 10 березня
|15:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:45
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Понеділок, 11 березня
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблиця АПЛ після 27-го туру
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