АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Манчестер Сіті" позмагається з "Ноттінгемом", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал".
8-10 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Манчестер Сіті" позмагається з "Ноттінгемом", "Ліверпуль" зіграє проти "Саутгемптона", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка поміряється силами з "Астон Віллою", а "Евертон" Віталія Миколенка завітає у гості до "Вулвергемптона".
В неділю "Борнмут" дискваліфікованого за червону картку Іллі Забарного зустрінеться з "Тоттенгемом", "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика зійдеться з "Лестером", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Вест Гемом" і "Ньюкаслом".
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Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (67 очок), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (54 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (48 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (47 очок).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
28 ТУР
|Субота, 8 березня
|14:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|22:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН
|Неділя, 9 березня
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понеділок, 10 березня
|22:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблиця АПЛ після 27-го туру
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