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АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Олександр Зінченко, "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

У центральних поєдинках туру "Манчестер Сіті" позмагається з "Ноттінгемом", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал".

8-10 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Манчестер Сіті" позмагається з "Ноттінгемом", "Ліверпуль" зіграє проти "Саутгемптона", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка поміряється силами з "Астон Віллою", а "Евертон" Віталія Миколенка завітає у гості до "Вулвергемптона".

В неділю "Борнмут" дискваліфікованого за червону картку Іллі Забарного зустрінеться з "Тоттенгемом", "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика зійдеться з "Лестером", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Вест Гемом" і "Ньюкаслом".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (67 очок), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (54 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (48 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (47 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
28 ТУР
Субота, 8 березня
14:30 НОТТІНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ІПСВІЧ
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВІЛЛА
22:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЕВЕРТОН
Неділя, 9 березня
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
16:00 ЧЕЛСІ   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АРСЕНАЛ
Понеділок, 10 березня
22:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 27-го туру

Таблиця АПЛ після 27-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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