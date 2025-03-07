АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Манчестер Сіті" позмагається з "Ноттінгемом", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал".

8-10 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Манчестер Сіті" позмагається з "Ноттінгемом", "Ліверпуль" зіграє проти "Саутгемптона", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка поміряється силами з "Астон Віллою", а "Евертон" Віталія Миколенка завітає у гості до "Вулвергемптона".

В неділю "Борнмут" дискваліфікованого за червону картку Іллі Забарного зустрінеться з "Тоттенгемом", "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика зійдеться з "Лестером", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Вест Гемом" і "Ньюкаслом".

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Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (67 очок), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (54 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (48 пунктів). Топ-4 замикає "Манчестер Сіті" (47 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

28 ТУР Субота, 8 березня 14:30 НОТТІНГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 17:00 БРАЙТОН _:_ ФУЛГЕМ 17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ІПСВІЧ 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ САУТГЕМПТОН 19:30 БРЕНТФОРД _:_ АСТОН ВІЛЛА 22:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ ЕВЕРТОН Неділя, 9 березня 16:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ БОРНМУТ 16:00 ЧЕЛСІ _:_ ЛЕСТЕР 18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ АРСЕНАЛ Понеділок, 10 березня 22:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 27-го туру

Таблиця АПЛ після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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