АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Більшість поєдинків цього туру перенесено через чвертьфінали Кубка Англії.
16 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє з "Бернлі", "Лутон" прийме "Ноттінгем", а "Тоттенгем" завітає в гості до "Фулгема".
В неділю "Вест Гем" вдома зійдеться з "Астон Віллою".
Решту шість поєдинку 29-го туру АПЛ перенесено на пізніший термін через проведення чвертьфіналів Кубка Англії.
У перенесених матчах "Арсенал" Олександра Зінченка в українському дербі прийме "Челсі" Михайла Мудрика, "Борнмут" Іллі Забарного завітає в гості до "Вулвергемптона", Манчестер Юнайтед" прийме "Шеффілд Юнайтед", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі протистоятиме "Ліверпулю", а "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Брайтоном".
Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.
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- Після 28-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (64 очки), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (63). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (55). П'ятим йде "Тоттенгем" (53 + гра в запасі).
- Матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 30 – 31 березня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Субота, 16 березня
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Неділя, 17 березня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Перенесено
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 28-го туру
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