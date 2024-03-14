АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Більшість поєдинків цього туру перенесено через чвертьфінали Кубка Англії.

16 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє з "Бернлі", "Лутон" прийме "Ноттінгем", а "Тоттенгем" завітає в гості до "Фулгема".

В неділю "Вест Гем" вдома зійдеться з "Астон Віллою".

Решту шість поєдинку 29-го туру АПЛ перенесено на пізніший термін через проведення чвертьфіналів Кубка Англії.

У перенесених матчах "Арсенал" Олександра Зінченка в українському дербі прийме "Челсі" Михайла Мудрика, "Борнмут" Іллі Забарного завітає в гості до "Вулвергемптона", Манчестер Юнайтед" прийме "Шеффілд Юнайтед", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі протистоятиме "Ліверпулю", а "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Брайтоном".

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

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Після 28-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (64 очки), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (63). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (55). П'ятим йде "Тоттенгем" (53 + гра в запасі).

Матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 30 – 31 березня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 28-го туру

Таблиця АПЛ після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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