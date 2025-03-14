АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру в лондонському дербі позмагаються "Арсенал" і "Челсі".
15-16 березня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Вест Гем", "Ноттінгем" зійдеться з "Іпсвічем", "Манчестер Сіті" зіграє проти "Брайтона", а "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка.
Завершиться тур у неділю, коли в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика.
Матчі за участю "Ліверпуля" та "Ньюкасла" було пересено через їхню дуель у фіналі Кубка англійської ліги, яка відбудеться в неділю, 16 березня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
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Після 28-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (70 очок), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (55 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (51 пункт). Топ-4 замикає "Челсі" (49 очок).
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
29 ТУР
|Середа, 19 лютого
|14:30
|АСТОН ВІЛЛА
|2:2
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Субота, 15 березня
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Неділя, 16 березня
|15:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|15:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|21:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Середа, 16 квітня
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
Таблиця АПЛ після 28-го туру
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