АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру в лондонському дербі позмагаються "Арсенал" і "Челсі".

15-16 березня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Вест Гем", "Ноттінгем" зійдеться з "Іпсвічем", "Манчестер Сіті" зіграє проти "Брайтона", а "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка.

Завершиться тур у неділю, коли в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка позмагається з "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика.

Матчі за участю "Ліверпуля" та "Ньюкасла" було пересено через їхню дуель у фіналі Кубка англійської ліги, яка відбудеться в неділю, 16 березня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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Після 28-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (70 очок), який зіграв на один матч більше. На другому місці йде "Арсенал" (55 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (51 пункт). Топ-4 замикає "Челсі" (49 очок).

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

29 ТУР Середа, 19 лютого 14:30 АСТОН ВІЛЛА 2:2 ЛІВЕРПУЛЬ Субота, 15 березня 17:00 ЕВЕРТОН _:_ ВЕСТ ГЕМ 17:00 ІПСВІЧ _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ БРАЙТОН 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 19:30 БОРНМУТ _:_ БРЕНТФОРД Неділя, 16 березня 15:30 АРСЕНАЛ _:_ ЧЕЛСІ 15:30 ФУЛГЕМ _:_ ТОТТЕНГЕМ 21:00 ЛЕСТЕР _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Середа, 16 квітня 22:00 НЬЮКАСЛ _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС

Таблиця АПЛ після 28-го туру

Таблиця АПЛ після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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