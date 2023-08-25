АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

25 – 27 серпня відбудуться матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Челсі" та "Лутоном". Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик пропустить цю зустріч, оскільки напередодні отримав травму на тренуванні.

У суботу "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Тоттенгемом". Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийматиме "Фулгем", а "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка на своєму полі протистоятиме "Вулвергемптону".

Завершиться тур у неділю центральним матчем, у якому зустрінуться "Ньюкасл" і "Ліверпуль". Також цього дня чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – вирушить у гості до "Шеффілд Юнайтед".

Після 2-го туру таблицю АПЛ очолюють "Брайтон", "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які набрали по 6 очок.

Матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 1 – 3 вересня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 25 серпня 22:00 ЧЕЛСІ _:_ ЛУТОН Субота, 26 серпня 14:30 БОРНМУТ _:_ ТОТТЕНГЕМ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ФУЛГЕМ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 ЕВЕРТОН _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ НОТТІНГЕМ 19:30 БРАЙТОН _:_ ВЕСТ ГЕМ Неділя, 27 серпня 16:00 БЕРНЛІ _:_ АСТОН ВІЛЛА 16:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 18:30 НЬЮКАСЛ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 2-го туру

Таблиця АПЛ після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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