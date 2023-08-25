АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру "Ньюкасл" прийматиме "Ліверпуль".
25 – 27 серпня відбудуться матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Челсі" та "Лутоном". Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик пропустить цю зустріч, оскільки напередодні отримав травму на тренуванні.
У суботу "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Тоттенгемом". Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийматиме "Фулгем", а "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка на своєму полі протистоятиме "Вулвергемптону".
Завершиться тур у неділю центральним матчем, у якому зустрінуться "Ньюкасл" і "Ліверпуль". Також цього дня чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – вирушить у гості до "Шеффілд Юнайтед".
- Після 2-го туру таблицю АПЛ очолюють "Брайтон", "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які набрали по 6 очок.
- Матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 1 – 3 вересня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 25 серпня
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЛУТОН
|Субота, 26 серпня
|14:30
|БОРНМУТ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Неділя, 27 серпня
|16:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|16:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 2-го туру
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