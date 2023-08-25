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АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Олександр Зінченко з донькою / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Ньюкасл" прийматиме "Ліверпуль".

25 – 27 серпня відбудуться матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Челсі" та "Лутоном". Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик пропустить цю зустріч, оскільки напередодні отримав травму на тренуванні.

У суботу "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Тоттенгемом". Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийматиме "Фулгем", а "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка на своєму полі протистоятиме "Вулвергемптону".

Завершиться тур у неділю центральним матчем, у якому зустрінуться "Ньюкасл" і "Ліверпуль". Також цього дня чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – вирушить у гості до "Шеффілд Юнайтед".

  • Після 2-го туру таблицю АПЛ очолюють "Брайтон", "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які набрали по 6 очок.
  • Матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 1 – 3 вересня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
П'ятниця, 25 серпня
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   ЛУТОН
Субота, 26 серпня
14:30 БОРНМУТ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НОТТІНГЕМ
19:30 БРАЙТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Неділя, 27 серпня
16:00 БЕРНЛІ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
16:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 2-го туру

Таблиця АПЛ після 2-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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