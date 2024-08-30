АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Ліверпуль".
31 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Арсенал" Олександра Зінченка на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном".
Того ж дня "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Саутгемптон", "Евертон" Віталія Миколенка вдома зіграє з "Борнмутом" Іллі Забарного, а "Манчестер Сіті" завітає в гості до "Вест Гема".
Завершиться тур у неділю: "Ньюкасл" прийматиме "Тоттенгем", "Челсі" Михайла Мудрика на власному стадіоні спробує здолати "Крістал Пелас", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".
Зазначимо, що матчі четвертого туру АПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, 14-15 вересня.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Субота, 31 серпня
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|19:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 1 вересня
|15:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|15:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|18:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 2-го туру
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