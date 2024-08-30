АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

31 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Арсенал" Олександра Зінченка на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном".

Того ж дня "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Саутгемптон", "Евертон" Віталія Миколенка вдома зіграє з "Борнмутом" Іллі Забарного, а "Манчестер Сіті" завітає в гості до "Вест Гема".

Завершиться тур у неділю: "Ньюкасл" прийматиме "Тоттенгем", "Челсі" Михайла Мудрика на власному стадіоні спробує здолати "Крістал Пелас", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".

Зазначимо, що матчі четвертого туру АПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, 14-15 вересня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Субота, 31 серпня 14:30 АРСЕНАЛ _:_ БРАЙТОН 17:00 БРЕНТФОРД _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 ЕВЕРТОН _:_ БОРНМУТ 17:00 ІПСВІЧ _:_ ФУЛГЕМ 17:00 ЛЕСТЕР _:_ АСТОН ВІЛЛА 17:00 НОТТІНГЕМ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 19:30 ВЕСТ ГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Неділя, 1 вересня 15:30 НЬЮКАСЛ _:_ ТОТТЕНГЕМ 15:30 ЧЕЛСІ _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 18:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 2-го туру

Таблиця АПЛ після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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