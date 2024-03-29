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АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Сіті" та "Арсенал".

30 – 31 березня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу в українському дербі зустрінуться "Борнмут" Іллі Забарного та "Евертон" Віталія Миколенка.

Також цього дня "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Бернлі", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Манчестер Юнайтед".

У неділю "Ліверпуль" поміряється силами з "Брайтоном", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Арсенал" Олександра Зінченка.

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 29-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (64 очки), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (63).
  • Матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 2 – 4 квітня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
Субота, 30 березня
14:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛУТОН
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   БЕРНЛІ
17:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ФУЛГЕМ
19:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 31 березня
16:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БРАЙТОН
18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 29-го туру

Таблиця АПЛ після 29-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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