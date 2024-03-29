АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Сіті" та "Арсенал".
30 – 31 березня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу в українському дербі зустрінуться "Борнмут" Іллі Забарного та "Евертон" Віталія Миколенка.
Також цього дня "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Бернлі", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Манчестер Юнайтед".
У неділю "Ліверпуль" поміряється силами з "Брайтоном", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Арсенал" Олександра Зінченка.
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
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- Після 29-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (64 очки), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (63).
- Матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 2 – 4 квітня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
|Субота, 30 березня
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 31 березня
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 29-го туру
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