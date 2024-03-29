АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Сіті" та "Арсенал".

30 – 31 березня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу в українському дербі зустрінуться "Борнмут" Іллі Забарного та "Евертон" Віталія Миколенка.

Також цього дня "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Бернлі", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Манчестер Юнайтед".

У неділю "Ліверпуль" поміряється силами з "Брайтоном", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Арсенал" Олександра Зінченка.

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

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Після 29-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (64 очки), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (63).

Матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 2 – 4 квітня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 29-го туру

Таблиця АПЛ після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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