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АПЛ: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Юнайтед" – "Челсі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Челсі" зійдеться з "Манчестер Юнайтед".

2 – 4 квітня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У вівторок "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді позмагається з "Ньюкаслом", а "Борнмут" ще одного оборонця збірної України Іллі Забарного прийме "Крістал Пелас".

У середу "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зіграє з "Лутоном", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка вдома зустрінеться з "Брайтоном", а "Манчестер Сіті" прийматиме "Астон Віллу".

Завершиться тур у четвер: "Ліверпуль" вдома зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в центральному матчі туру прийме "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 30-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (67 очок) На другій позиції – "Арсенал" (65). На третьому місці – "Манчестер Сіті" (64).
  • Матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 6 – 7 квітня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
Вівторок, 2 квітня
21:30 НОТТІНГЕМ   _:_   ФУЛГЕМ
21:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЕВЕРТОН
21:45 БЕРНЛІ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
21:45 БОРНМУТ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
22:15 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
Середа, 3 квітня
21:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЛУТОН
21:30 БРЕНТФОРД   _:_   БРАЙТОН
22:15 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Четвер, 4 квітня
21:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
22:15 ЧЕЛСІ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 30-го туру

Таблиця АПЛ після 30-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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