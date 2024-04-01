АПЛ: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Челсі" зійдеться з "Манчестер Юнайтед".
2 – 4 квітня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У вівторок "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді позмагається з "Ньюкаслом", а "Борнмут" ще одного оборонця збірної України Іллі Забарного прийме "Крістал Пелас".
У середу "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зіграє з "Лутоном", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка вдома зустрінеться з "Брайтоном", а "Манчестер Сіті" прийматиме "Астон Віллу".
Завершиться тур у четвер: "Ліверпуль" вдома зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в центральному матчі туру прийме "Манчестер Юнайтед".
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
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- Після 30-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (67 очок) На другій позиції – "Арсенал" (65). На третьому місці – "Манчестер Сіті" (64).
- Матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 6 – 7 квітня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
|Вівторок, 2 квітня
|21:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|21:45
|БЕРНЛІ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|21:45
|БОРНМУТ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|22:15
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Середа, 3 квітня
|21:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛУТОН
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БРАЙТОН
|22:15
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Четвер, 4 квітня
|21:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|22:15
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 30-го туру
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