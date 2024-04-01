АПЛ: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Челсі" зійдеться з "Манчестер Юнайтед".

2 – 4 квітня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У вівторок "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді позмагається з "Ньюкаслом", а "Борнмут" ще одного оборонця збірної України Іллі Забарного прийме "Крістал Пелас".

У середу "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зіграє з "Лутоном", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка вдома зустрінеться з "Брайтоном", а "Манчестер Сіті" прийматиме "Астон Віллу".

Завершиться тур у четвер: "Ліверпуль" вдома зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в центральному матчі туру прийме "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

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Після 30-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (67 очок) На другій позиції – "Арсенал" (65). На третьому місці – "Манчестер Сіті" (64).

Матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 6 – 7 квітня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 30-го туру

Таблиця АПЛ після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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