АПЛ: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

6 – 7 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді спробує обіграти "Крістал Пелас".

Також цього дня буде зіграна низка матчів за участю українців. "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Астон Вілли", "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Бернлі", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зійдеться з "Лутоном", а "Арсенал" Олександра Зінченка гостюватиме у "Брайтона".

Завершиться тур у неділю: в центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль", "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді протистоятиме "Шеффілд Юнайтед", а "Тоттенгем" на своєму полі зустрінеться з "Ноттінгемом".

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 31-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (70 очок) На другій позиції – "Арсенал" (68). На третьому місці – "Манчестер Сіті" (67).

Матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 13 – 15 квітня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 31-го туру

Таблиця АПЛ після 31-го туру / Фото: flashscore.ua

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