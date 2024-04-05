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АПЛ: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль".

6 – 7 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді спробує обіграти "Крістал Пелас".

Також цього дня буде зіграна низка матчів за участю українців. "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Астон Вілли", "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Бернлі", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зійдеться з "Лутоном", а "Арсенал" Олександра Зінченка гостюватиме у "Брайтона".

Завершиться тур у неділю: в центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль", "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді протистоятиме "Шеффілд Юнайтед", а "Тоттенгем" на своєму полі зустрінеться з "Ноттінгемом".

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 31-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (70 очок) На другій позиції – "Арсенал" (68). На третьому місці – "Манчестер Сіті" (67).
  • Матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 13 – 15 квітня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
Субота, 6 квітня
14:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   БЕРНЛІ
17:00 ЛУТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
19:30 БРАЙТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 7 квітня
17:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
19:30 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ЧЕЛСІ
20:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   НОТТІНГЕМ

Таблиця АПЛ після 31-го туру

Таблиця АПЛ після 31-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 31-го туру / Фото: flashscore.ua

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