АПЛ: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль".
6 – 7 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді спробує обіграти "Крістал Пелас".
Також цього дня буде зіграна низка матчів за участю українців. "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Астон Вілли", "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Бернлі", "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді зійдеться з "Лутоном", а "Арсенал" Олександра Зінченка гостюватиме у "Брайтона".
Завершиться тур у неділю: в центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль", "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді протистоятиме "Шеффілд Юнайтед", а "Тоттенгем" на своєму полі зустрінеться з "Ноттінгемом".
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на шість залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 31-го туру таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (70 очок) На другій позиції – "Арсенал" (68). На третьому місці – "Манчестер Сіті" (67).
- Матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 13 – 15 квітня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
|Субота, 6 квітня
|14:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 7 квітня
|17:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|19:30
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЧЕЛСІ
|20:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
Таблиця АПЛ після 31-го туру
Читайте також:
Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
Після скандального нападу фанатів: екстренер "Динамо" Хацкевич залишив польський клуб