АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" зустрінеться з "Астон Віллою".
13 – 15 квітня відбудуться матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком між "Ньюкаслом" і "Тоттенгемом".
Цього ж дня "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Шеффілд Юнайтед", "Манчестер Сіті" вдома зіграє з "Лутоном", а "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі позмагається з "Манчестер Юнайтед".
У неділю "Ліверпуль" на домашній арені спробує обіграти "Крістал Пелас", а в центральному матчі туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Астон Віллу".
Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика в рідних стінах зустрінеться з "Евертоном" Віталія Миколенка.
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
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- Після 32-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (71 очко), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (70).
- Матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 20 – 21 квітня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
|Субота, 13 квітня
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 14 квітня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Понеділок, 15 квітня
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
Таблиця АПЛ після 32-го туру
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