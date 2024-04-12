АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" зустрінеться з "Астон Віллою".

13 – 15 квітня відбудуться матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком між "Ньюкаслом" і "Тоттенгемом".

Цього ж дня "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Шеффілд Юнайтед", "Манчестер Сіті" вдома зіграє з "Лутоном", а "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі позмагається з "Манчестер Юнайтед".

У неділю "Ліверпуль" на домашній арені спробує обіграти "Крістал Пелас", а в центральному матчі туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Астон Віллу".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика в рідних стінах зустрінеться з "Евертоном" Віталія Миколенка.

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

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Після 32-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (71 очко), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (70).

Матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 20 – 21 квітня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 32-го туру

Таблиця АПЛ після 32-го туру / Фото: flashscore.ua

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