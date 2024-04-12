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АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Астон Вілла" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Арсенал" зустрінеться з "Астон Віллою".

13 – 15 квітня відбудуться матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком між "Ньюкаслом" і "Тоттенгемом".

Цього ж дня "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Шеффілд Юнайтед", "Манчестер Сіті" вдома зіграє з "Лутоном", а "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі позмагається з "Манчестер Юнайтед".

У неділю "Ліверпуль" на домашній арені спробує обіграти "Крістал Пелас", а в центральному матчі туру "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Астон Віллу".

Завершиться тур у понеділок, коли "Челсі" Михайла Мудрика в рідних стінах зустрінеться з "Евертоном" Віталія Миколенка.

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 32-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (71 очко), який випереджає "Ліверпуль" за додатковими показниками. На третьому місці – "Манчестер Сіті" (70).
  • Матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 20 – 21 квітня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
Субота, 13 квітня
14:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 БЕРНЛІ   _:_   БРАЙТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЛУТОН
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
19:30 БОРНМУТ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 14 квітня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ФУЛГЕМ
16:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Понеділок, 15 квітня
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   ЕВЕРТОН

Таблиця АПЛ після 32-го туру

Таблиця АПЛ після 32-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 32-го туру / Фото: flashscore.ua

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