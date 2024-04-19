АПЛ: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

20 – 21 квітня відбудуться матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Лутона", а "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться з "Вулвергемптоном".

В неділю "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Ноттінгем", "Борнмут" Іллі Забарного приїде в гості до "Астон Вілли", а "Ліверпуль" на виїзді позмагається з "Фулгемом".

Три поєдинки цього туру перенесено через півфінали Кубка Англії – за вихід до фіналу "Манчестер Сіті" 20 квітня зіграє проти "Челсі" Михайла Мудрика, днем пізніше "Манчестер Юнайтед" зійдеться з представником Чемпіоншипу "Ковентрі Сіті".

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

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Після 33-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (73 очки). Далі розташувалися "Арсенал" і "Ліверпуль", які мають по 71 балу. Топ-4 замикає "Астон Вілла" (63 пункти).

Матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 27 – 28 квітня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 33-го туру

Таблиця АПЛ після 33-го туру / Фото: flashscore.ua

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