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АПЛ: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Арсенала" з банером на підтримку України / Фото: Associated Press

Три поєдинки туру перенесено через півфінали Кубка Англії.

20 – 21 квітня відбудуться матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Лутона", а "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться з "Вулвергемптоном".

В неділю "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Ноттінгем", "Борнмут" Іллі Забарного приїде в гості до "Астон Вілли", а "Ліверпуль" на виїзді позмагається з "Фулгемом".

Три поєдинки цього туру перенесено через півфінали Кубка Англії – за вихід до фіналу "Манчестер Сіті" 20 квітня зіграє проти "Челсі" Михайла Мудрика, днем пізніше "Манчестер Юнайтед" зійдеться з представником Чемпіоншипу "Ковентрі Сіті".

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

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  • Після 33-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (73 очки). Далі розташувалися "Арсенал" і "Ліверпуль", які мають по 71 балу. Топ-4 замикає "Астон Вілла" (63 пункти).
  • Матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 27 – 28 квітня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
Субота, 20 квітня
17:00 ЛУТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   БЕРНЛІ
21:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 21 квітня
15:30 ЕВЕРТОН   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БОРНМУТ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ВЕСТ ГЕМ
18:30 ФУЛГЕМ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Вівторок, 14 травня
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Середа, 15 травня
21:45 БРАЙТОН   _:_   ЧЕЛСІ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 33-го туру

Таблиця АПЛ після 33-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 33-го туру / Фото: flashscore.ua

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