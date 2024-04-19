АПЛ: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Три поєдинки туру перенесено через півфінали Кубка Англії.
20 – 21 квітня відбудуться матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка завітає в гості до "Лутона", а "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться з "Вулвергемптоном".
В неділю "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Ноттінгем", "Борнмут" Іллі Забарного приїде в гості до "Астон Вілли", а "Ліверпуль" на виїзді позмагається з "Фулгемом".
Три поєдинки цього туру перенесено через півфінали Кубка Англії – за вихід до фіналу "Манчестер Сіті" 20 квітня зіграє проти "Челсі" Михайла Мудрика, днем пізніше "Манчестер Юнайтед" зійдеться з представником Чемпіоншипу "Ковентрі Сіті".
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
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- Після 33-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (73 очки). Далі розташувалися "Арсенал" і "Ліверпуль", які мають по 71 балу. Топ-4 замикає "Астон Вілла" (63 пункти).
- Матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 27 – 28 квітня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Субота, 20 квітня
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БЕРНЛІ
|21:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 21 квітня
|15:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|18:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Вівторок, 14 травня
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Середа, 15 травня
|21:45
|БРАЙТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблиця АПЛ після 33-го туру
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